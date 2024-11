Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 19 novembre 2024

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 19 novembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre du groupe ministériel de travail Québec - États-Unis (prise d'images)

Heure : 10 h 30

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, par le ministre délégué à l'Économie et député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que députée de Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron, par le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, par le ministre de de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que député de Chambly, M. Jean-François Roberge, par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ainsi que député de Johnson, M. André Lamontagne, et par le ministre de la Sécurité publique et député de Granby, M. François Bonnardel.

Le lieu précis sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent prendre des images de l'activité doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Rencontre avec le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, M. Salvatore Sciacchitano (prise d'images)

Heure : 17 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que députée de Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron.

Le lieu précis sera uniquement confirmé aux médias accrédités. Les journalistes, caméras et photographes qui souhaitent prendre des images de l'activité doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Réception à l'occasion du 80e anniversaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale (fermée aux médias)

Heure : 17 h 15

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que députée de Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]