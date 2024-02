Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 15 février 2024

QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 15 février 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec la cheffe de Pessamit, Mme Marielle Vachon (fermée aux médias)

Heure : 12 h 30

Lieu : Pessamit

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Cérémonie de signature d'une entente

Heure : 13 h 30

Lieu : Pessamit

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

