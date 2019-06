Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 14 juin 2019

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 14 juin 2019. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales Heure : 10 h Lieu : Salon Bleu

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Bilan de session du gouvernement du Québec Heure : 13 h 30 Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Hall du rez-de-chaussée

835, boulevard René-Lévesque

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que du leader parlementaire et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Valérie Noël-Létourneau, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (418) 997-1847, valerie.noel-letourneau@mce.gouv.qc.ca

