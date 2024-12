Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 décembre 2024

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 12 décembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour l'avenir énergétique du Québec

Heure : 12 h 30 (14 h 00 - heure St. John's)

Lieu : St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]