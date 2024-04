Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 12 avril 2024

QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 12 avril 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite d'une école primaire avec le premier ministre de la République française, M. Gabriel Attal

Heure : 08 h 00

Lieu : Québec

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, et du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien.

La prise d'images sera captée par une caméra « pool ». Veuillez contacter au besoin M. Ewan Sauves à [email protected].

Séance de travail élargie à l'occasion de la 21e rencontre alternée des premiers ministres québécois et français

Heure : 09 h 00

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, du ministre de la Justice et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron.

La prise d'images sera captée par une caméra « pool ». Veuillez contacter au besoin M. Ewan Sauves à [email protected].

Conférence de presse avec le premier ministre de la République française, M. Gabriel Attal

Heure : 10 h 30

Lieu : Édifice Honoré-Mercier

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Visite du Salon international du livre de Québec et rencontre avec des auteurs avec le premier ministre de la République française, M. Gabriel Attal (prise d'images)

Heure : 11 h 30

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, et de l'adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin.

La prise d'images sera captée par une caméra « pool ». Veuillez contacter au besoin M. Ewan Sauves à [email protected].

Table ronde économique de haut niveau organisée par la Caisse de dépôt et placement du Québec, en présence des premiers ministres du Québec et de la France (prise d'images)

Heure : 15 h 10

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, et de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

La prise d'images sera captée par une caméra « pool ». Veuillez contacter au besoin M. Ewan Sauves à [email protected].

Les journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Panel économique organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en présence des premiers ministres du Québec et de la France, sous le thème : « Du renforcement des échanges commerciaux aux coopérations dans des filières stratégiques : les partenariats franco-québécois dans un monde en transition » (prise d'images)

Heure : 16 h 05

Lieu : Montréal

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

La prise d'images sera captée par une caméra « pool ». Veuillez contacter au besoin M. Ewan Sauves à [email protected].

Les journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]