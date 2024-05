Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 10 mai 2024

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 10 mai 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt, M. Charles Émond, et la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo (fermée aux médias)

Heure : 15 h 00

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]