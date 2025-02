Avis aux médias - Activité de sensibilisation aux angles morts des chasse-neiges et présentation d'un projet-pilote d'utilisation d'un nouveau camion de déneigement

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en collaboration avec Contrôle routier Québec, invite les représentantes et représentants des médias à une activité de presse visant notamment à démystifier les angles-morts des chasse-neiges. Pour l'occasion, l'ampleur des angles morts et les risques en présence d'autres usagers de la route, en particulier les plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes, seront expliqués et démontrés.

Pour l'occasion, des porte-paroles du Ministère et de Contrôle routier Québec seront disponibles pour prodiguer des conseils de sécurité en période hivernale et répondre aux questions.

Par ailleurs, le Ministère en profitera pour présenter un projet pilote concernant l'utilisation d'un camion de déneigement muni d'une aile de côté géante. Ce véhicule, nouvellement à l'essai dans la Capitale-Nationale, permet d'effectuer un déblaiement d'une largeur de 8,3 mètres, soit de deux voies simultanément.

Des équipements de protection individuelle vous seront fournis sur place par le Ministère

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 14 février 2025



HEURE : 10 h 30



LIEU : Centre de services de Québec

5353, boulevard Pierre-Bertrand

Québec (Québec) G2K 1K7

Merci de confirmer votre présence au préalable, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected].

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724