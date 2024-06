Avis aux médias - Action « Top Gun » devant le Laboratoire Biron - Le privé, c'est tout sauf santé!

LAVAL, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale d'actions régionales de la Coalition Solidarité Santé, une centaine de membres du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) s'invitent devant le Laboratoire Biron express pour dénoncer la privatisation en santé.

Aide-mémoire



QUOI : Action « Top Gun » devant le Laboratoire Biron express pour dénoncer le privé en santé



QUI : Déreck Cyr, président du SIIIAL-CSQ

Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Lise Goulet, présidente de la Coalition Solidarité Santé



QUAND : Le 5 juin 2024, de 10 h 45 à 12 h



OÙ : Devant le Laboratoire Biron express

380, boulevard Curé-Labelle, Laval, H7P 5L3

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 600 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIIIAL-CSQ

Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) représente plus de 3 300 membres à l'emploi du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval (CISSSL) qui regroupe huit (8) CLSC, six (6) centres d'hébergement, deux (2) centres hospitaliers, le Centre de service ambulatoire de Laval (CSAL), le Centre de détention Leclerc, 18 GMF et GMFR, le Centre jeunesse, le Centre de réadaptation Bienville, la résidence Louise-Vachon (CRDI-TSA) ainsi que la MDA (maison des aînés) de Chomedey.

Profil de la Coalition Solidarité Santé

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé.

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Gabriel Danis, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 514 219-1485, Courriel : [email protected]