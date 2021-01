LONDON, ON, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Une action collective fait l'objet d'une procédure judiciaire portant sur une atteinte aux données qui aurait été perpétrée par Spencer Brydges (« M. Brydges »), un ancien étudiant à l'Université laurentienne de Sudbury (l'« Université »). Cette action collective a été déposée au nom de certains étudiants et membres du personnel de l'Université à l'encontre de l'Université et de M. Brydges.

Le présent avis a pour but de vous informer que la Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé le règlement entre la demanderesse et M. Brydges et a certifié l'action et rejeté les allégations contre le défendeur, M. Brydges. Le règlement n'a aucune incidence sur la poursuite intentée à l'égard de l'Université, qui continue. L'action collective proposée à l'égard de l'Université n'a pas été autorisée à titre d'action collective et les allégations de la demanderesse à l'encontre de l'Université n'ont pas été évaluées selon leur bien-fondé. L'Université nie toutes les allégations formulées contre elle.

De plus amples renseignements seront affichés sur le site www.mckenzielake.com.

