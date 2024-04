OTTAWA, ON , le 26 avril 2024 /CNW/ - Une délégation officielle du gouvernement du Canada participera à une série d'activités en Normandie, en France, du 4 au 9 juin, pour souligner le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. La délégation, dirigée par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, comprendra des vétérans et vétéranes, des représentants d'organisations autochtones et de vétérans, ainsi que des parlementaires. Un contingent des Forces armées canadiennes, y compris des unités et des branches ayant pris part au jour J et à la bataille de Normandie, participera également aux cérémonies et aux activités.

Anciens Combattants Canada tiendra une cérémonie phare, ouverte aux médias et au public, le jeudi 6 juin au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer, en France.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie et les membres du public qui souhaitent y assister doivent s'inscrire en ligne. La date limite pour s'inscrire est le vendredi 10 mai 2024.

Notes à l'intention des médias :

Les télédiffuseurs pourront transmettre des images de la cérémonie. Les membres accrédités des médias disposeront d'un espace réservé pour assister à la cérémonie. Les membres de la délégation seront disponibles pour une séance de photos et pour accorder des entrevues.

Endroit : Voie des Français Libres, BP 104

14470 Courseulles-sur-Mer, France



Date : Jeudi 6 juin 2024



Heure : 11 h (HEC) *L'heure est susceptible d'être modifiée.

Pour en savoir plus sur les activités qui sont organisées au Canada et en France à l'occasion du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, veuillez consulter cette page.

