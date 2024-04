AVIS AUX MÉDIAS - 58e Congrès de l'AQTr| 29 avril au 1er mai 2024 - Horizon 2050 : la voie vers la carboneutralité des transports

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 avril 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) est heureuse de convier les médias à son 58e congrès annuel ayant pour thème Horizon 2050 : la voie vers la carboneutralité qui se déroulera du lundi 29 avril au mercredi 1er mai 2024 à Saint-Hyacinthe.

L'AQTR, un acteur clé en transport, invite chaque année ses partenaires, privés et publics, à prendre part à ce grand rassemblement d'experts québécois en transports. Véritable vitrine du savoir-faire québécois dans le domaine des transports, cette 58 édition de notre Congrès annuel réunira près d'une centaine de conférenciers et des panels de haut niveau, qui viendront présenter les dernières avancées technologiques, les innovations, les résultats de travaux, d'études et de recherches de l'industrie québécoise des transports.

« La décarbonation étant un enjeu majeur, notamment pour l'industrie des transports, le thème de notre Congrès 2024 coulait de source. Notre objectif collectif d'atteindre la carboneutralité dans les transports d'ici 2050 a guidé ce choix stratégique. Nous aborderons des sujets importants du développement intelligent de nos villes, de la résilience de nos infrastructures, de nos déplacements multimodaux, afin de concilier les besoins croissants de mobilité avec l'impératif d'action climatique. Nous nous pencherons sur les projets actuels et à venir. Nos actions aujourd'hui définiront notre demain et ensemble, nous pouvons ouvrir la voie vers un avenir durable et innovant », déclare Suzanne Proulx, directrice générale de l'AQTr.

Le congrès annuel s'inscrit dans la mission de l'AQTr qui est de capter, d'enrichir, de diffuser et faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Cette 58e édition du Congrès prévoit une programmation ainsi que plusieurs activités exclusives avec les experts et les grands décideurs en transport sur le thème de la carboneutralité. Plus de 700 participants sont attendus à cet événement annuel, qui se déroulera sur trois jours. Il y aura des présentations sur les récentes innovations, ainsi que sur les grands projets d'ingénieries et d'infrastructures ayant cours au Québec et ailleurs dans le monde.

Lieu : Centre des Congrès de St-Hyacinthe 1325 rue Daniel-Johnson Ouest St-Hyacinthe, QC J2S 8S4 Canada



Date : Du lundi 29 avril au mercredi 1er mai 2024



Conférences vedettes : Lundi le 29 avril 2024 Diner-causerie : la décarbonation du secteur aérien 13h00 M. Yanic Roy, Président-directeur général de MET - Aéroport métropolitain de Montréal

M. Mehran Ebrahimi, Directeur scientifique de MET

Mme Nathalie Tousignant, présidente de l'AQTA Allocution de M. Pierre Fitzgibbon 17h, suivi de l'apéro des exposants M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable au Développement économique régional et ministre responsable à la Métropole et à la région de Montréal Mardi le 30 avril 2024 Midi-causerie 12h00 Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la mobilité durable Mercredi 1er mai 2024 Panel : Les défis de la pénurie de main d'œuvre : les nouveaux paradigmes et l'adaptation dans le secteur des transports 13h00 Introduction et allocution de Mme Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec (CCQ)

M. Robin Rodrigue , directeur, CIMIC

Rodrigue CIMIC M. Frédéric Lalande , directeur stratégie et qualification de la main-d'œuvre, CPQ

Lalande CPQ Mme Manon Poirier, directrice générale, Ordre des CRHA

CRHA M. Bernard Tremblay , président-directeur général, Fédération des CEGEPS

CEGEPS Mme Dominique Dodier , directrice générale, EnviroCompétences

Les médias sont invités à participer à cet événement. Réservation requise : [email protected]

Pour connaître l'ensemble de la programmation du Congrès, visitez le site web de l'association.

L'Association québécoise des transports

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transports. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

SOURCE Association québécoise des transports (AQTr)

Renseignements: Pour information et réservation : Gabrielle Landry | [email protected] | (514) 688-5837