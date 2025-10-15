Avis aux médias - 36e édition de la Nuit des sans-abri montréalaise: De la solidarité pour plus de dignité

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à participer à un rassemblement pour la Nuit des sans-abri, qui débutera à 17H, le vendredi 17 octobre, au métro Mont-Royal. Des personnes seront disponibles pour des entrevues. Après un discours d'ouverture, une marche de solidarité débutera vers 17H30 sur St-Denis et un arrêt aura lieu coin Cherrier/St-Denis pour un discours. La marche se dirigera jusqu'à la place Émilie-Gamelin où une vigile de solidarité aura lieu à partir de 18H30.

De 18H30 à 00H à la Place Émilie-Gamelin aura lieu la traditionnelle vigile de solidarité où des dizaines d'organismes offriront une programmation riche et diversifiée entourant différents aspects de l'itinérance. De la nourriture, de l'animation, des projections, des discussions, de la musique et bien plus seront offerts gratuitement. Cet espace constitue un lieu convivial de partage et d'échange, accessible à un large public.

Marche de solidarité

Lieu: Métro Mont-Royal

Vendredi 17 octobre, 17H (départ à 17H30)

Vigile de solidarité

Lieu: Place Émilie-Gamelin

Vendredi 17 octobre à partir de 18H30

Pour toute demande d'entrevue, contactez Tsanta Sen Chen du comité organisateur de la Nuit des sans-abri montréalaise: 514-879-1949 poste 106. Deux représentant-es du comité organisateur seront aussi disponibles pour des entrevues sur place, au départ de la marche et à Émilie-Gamelin.