36e édition de la Nuit des sans-abri montréalaise: De la solidarité pour plus de dignité

MONTRÉAL, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui se tient la 36e édition de la Nuit des sans-abri de Montréal, un événement de sensibilisation aux différentes réalités de l'itinérance qui a lieu à Montréal et dans des dizaines de villes du Québec chaque 3e vendredi d'octobre. Alors que de plus en plus de personnes se retrouvent en situation d'itinérance à Montréal, la Nuit des sans-abri est l'occasion pour les organismes communautaires, les personnes domiciliées, les commerçant-es, les représentant-es politiques, les artistes et les personnes qui vivent des situations d'itinérance de se rassembler et de porter d'une seule voix un message de solidarité.

Ensemble, nous demandons des actions concrètes de nos gouvernements et nous sommes solidaires de nos voisin-es sans toit. Le contexte politique, social et économique dépasse largement la responsabilité individuelle et le pouvoir des organismes communautaires. Quel est le filet social en place? Quelle est la situation économique, la situation du logement, l'état des droits, l'état de l'accès aux services publics? Il faut agir radicalement sur ces facteurs systémiques afin de réduire l'itinérance de façon réelle et durable.

Face à l'alarmante augmentation de l'intolérance à l'égard des personnes qui vivent une situation d'itinérance, la solidarité pour plus de dignité fait partie des moyens de résistance. Ça inclut d'exiger de nos décideurs le respect du droit au logement, le droit à la santé, le droit d'habiter la ville, le droit à l'égalité, le droit d'être en sécurité : tous ces droits qui sont constamment mis à mal pour les personnes en situation d'itinérance. Être solidaire des personnes en situation d'itinérance, c'est de marcher avec nous, de passer la soirée avec nous pour la Nuit des sans-abri - c'est aussi de demander des actions concrètes de la part des gouvernements!

Nous invitons donc les montréalais et montréalaises à se joindre à nous pour la marche de solidarité de la Nuit des sans-abri, qui débutera à 17H au métro Mont-Royal. La marche se dirigera jusqu'à la place Émilie-Gamelin où une vigile de solidarité aura lieu à partir de 18H30 lors de laquelle des dizaines d'organismes offriront une programmation riche et diversifiée entourant différents aspects de l'itinérance. De la nourriture, de l'animation, des projections, des discussions, de la musique et bien plus seront offerts gratuitement. Cet espace constitue un lieu convivial de partage et d'échange, accessible à un large public.

LA NUIT EN BREF

La Nuit des sans-abri, à l'origine La Nuit des jeunes sans-abri, a été lancée par plusieurs organismes communautaires en itinérance jeunesse, dont les Auberges du cœur en 1989. Depuis, elle revient annuellement à l'automne sous forme de vigile de solidarité durant une soirée/une nuit. Elle sensibilise la population aux difficultés et au quotidien des personnes en situation d'itinérance et à risque de l'être.

Rassemblement et marche de solidarité :

Lieu : Métro Mont-Royal

Vendredi 17 octobre 2025, 17H (départ 17H30)

Allocutions d'ouverture et vigile de solidarité :

Lieu : Place Émilie-Gamelin

Vendredi 17 octobre 2025, à partir de 18H30

SOURCE La Nuit des sans-abri montréalaise

Pour toute demande d'entrevue, contactez Tsanta Sen Chen du comité organisateur de la Nuit des sans-abri montréalaise : 514-879-1949 poste 106. Deux représentant-es du comité organisateur seront aussi disponibles pour des entrevues sur place, au départ de la marche et à Émilie-Gamelin.