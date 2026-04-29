AVIS AUX MÉDIAS - 1er mai : grande manifestation unitaire au Square Victoria

MONTRÉAL/TIOHTIA:KÉ, le 29 avril 2026 /CNW/ - Une coalition de groupes militants, syndicaux et communautaires appelle à une journée de perturbation qui culminera en une grande manifestation, ce vendredi 1er mai à 18H au Square Victoria, afin de souligner la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. La journée d'actions se pose en réponse au discours politique dominant et à la floppée de projets de lois antisyndicaux, anti-immigrants, racistes, transphobes, anti-féministes et liberticides qui sévissent à tous les paliers gouvernementaux et effrite le filet social.

Les représentant-es des médias sont invités à se joindre dès 17H45 au square Victoria, au pied de la statut de la reine Victoria, pour des prises d'entrevues et la captation des discours pré-manifestation.

Les porte-paroles disponibles pour entrevue seront:

Naïma Le Nédic, responsable à l'interne de la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) : Entrevues en Français

responsable à l'interne de la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) Elki Mercier, responsable à la coordination dede la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) : Entrevues en Français

responsable à la coordination dede la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) Joelle Dussault, militante au Syndicat industriel des travailleuses et travailleurs de Montréal (SITT-IWW Montréal): Entrevues en Français et Anglais

Le comité organisateur du premier mai 2026 est constitué de : la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC), le Syndicat Industriel des Travailleuses et Travailleurs de Montréal (SITT-IWW), le Conseil central Montréal métropolitain de la CSN (CCMM-CSN), Désinvestir pour la Palestine (D4P) et laCoalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES).

Pour plus de détails sur les autres actions du 1er mai: premiermai.info/calendrier

SOURCE Comité organisateur du premier mai 2026

Demandes d'entrevues et informations: Sarah Masse, liaison média pour le premier mai, 438-493-0159, [email protected]