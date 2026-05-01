1er mai : journée de perturbation et de manifestations vers une grève sociale

MONTRÉAL ou Thiotia:ké, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Alors que les projets de lois antisyndicaux, anti-immigrants, racistes, transphobes, antiféministes et liberticides se multiplient à tous les paliers gouvernementaux, une coalition de groupes militants, syndicaux et communautaires appelle à une journée de perturbation et à une grande manifestation pour souligner la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses.

Plus de plus de 200 organisations, syndicats et collectifs de divers horizons ont signé et appuyé l'appel lancé par la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC), le Syndicat Industriel des Travailleuses et Travailleurs de Montréal (SITT-IWW), le Conseil central du Montréal métropolitain - CSN (CCMM-CSN), Désinvestir pour la Palestine (D4P), la Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES) et Alliance Ouvrière (AO).

Par cette initiative, les groupes souhaitent affirmer la nécessité de se rassembler, de s'organiser et de résister face à un fascisme de plus en plus décomplexé. Ce dernier se manifeste notamment dans des investissements massifs dans l'appareil militaire, des attaques répétées aux droits des minorités et dans la poursuite effrénée de l'extractivisme colonial, sans égards aux conséquences sur nos écosystèmes. Les compressions majeures dans les services publics et sociaux qui en découlent ont sans contredit pour effets de précariser les travailleuses et les travailleurs.

Suivant l'appel à se mobiliser vers une grève sociale, plusieurs actions autonomes organisées par une multiplicité d'acteurs se dérouleront au cours de la journée et une grande manifestation, populeuse et combative, débutera à 18h au Square Victoria.

Citations:

« En plus d'aggraver l'appauvrissement des classes populaires, la militarisation accrue du Canada contribue à semer la mort et l'instabilité dans le monde. Le Canada envoie d'ailleurs continuellement des armes à Israël, participant au massacre des Palestinien.ne.s et des Libanais.es, et à l'insécurité au Moyen-Orient. » - Benoit Allard porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine.

« Depuis quelques mois, ce sont les droits de l'ensemble de la population, et en particulier ceux des travailleuses et des travailleurs, qui sont remis en question. Il est essentiel que nous menions la lutte ensemble pour faire front contre l'offensive liberticide, antisociale et antisyndicale en cours », - Bertrand Guibord, président du CCMM-CSN.

« On assiste à des attaques cruelles du gouvernement du Québec à l'endroit de plusieurs populations déjà marginalisées. On peut penser aux personnes trans, aux femmes voilées ou encore aux personnes immigrantes. Pour nous, la seule façon de riposter solidairement et de créer un changement, c'est par la grève sociale! » - Joelle Dussault du SITT-IWW.

« Le premier mai est une tradition anarchiste de résistance à l'État et au capitalisme. Alors que nos conditions de vie se détériorent, que les perspectives électorales nous obligent toujours à choisir entre la peste et le choléra, il est grand temps d'être ingouvernables! Nous souhaitons émasculer les masculinistes, composter les compagnies minières et brûler les banques. Les fleurs d'une société nouvelle pousseront sur les cendres du dernier Walmart. » - Jeanne Emard militante au sein de la convergence des luttes anticapitalistes

« Dans une situation où l'éducation est en train de pourrir, parfois littéralement et face à un gouvernement qui refuse d'agir face au cout de la vie qui augmente de manière fulgurante, choisir d'être étudiantE c'est à la limite du tolérable. On ne rêve pas de beaucoup, simplement de vivre dignement et même ça c'est impossible. » - Elki Mercier, responsable à la coordination de la CRUES.

Pour plus de détails: consultez premiermai.info

Le comité organisateur du premier mai 2026 est constitué de : Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC), Syndicat Industriel des Travailleuses et Travailleurs de Montréal (SITT-IWW), Conseil central Montréal métropolitain de la CSN (CCMM-CSN), Désinvestir pour la Palestine (D4P), Coalition de résistance pour l'unité étudiante syndicale (CRUES)

SOURCE Comité organisateur du premier mai 2026

Demandes d'entrevues et informations: Sarah Masse, liaison média pour le premier mai, 438-493-0159, [email protected]