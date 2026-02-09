Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : annonce concernant l'état des lieux du réseau cyclable

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ainsi que l'élu responsable de la mobilité et des infrastructures, Alan DeSousa, et la mairesse d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en lien avec l'état des lieux du réseau cyclable.

Date : Le 10 février 2026



Heure : 10 h 30

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

