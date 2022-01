Avis aux amateurs de maïs éclaté : Savourez un sac de maïs éclaté gratuit offert par Cineplex à l'occasion de la Journée internationale du popcorn

Le 19 janvier, les membres du programme Scène+ qui iront au cinéma

TORONTO, le 17 janv. 2022 /CNW/ - (TSX : CGX) - En l'honneur de la fête la plus savoureuse de l'année qui a lieu le 19 janvier, Cineplex offrira un sac de maïs éclaté gratuit aux membres du programme Scène+ dans les provinces où les cinémas sont encore ouverts et servent des produits des comptoirs alimentaires. Les amateurs de maïs éclaté des autres provinces pourront également profiter de cette offre : ils recevront automatiquement un sac de maïs éclaté gratuit avec toute commande de nourriture Cineplex livrée à domicile. Quoi de mieux que le goût du maïs fraîchement éclaté Cineplex lorsqu'on regarde un film, quel que soit l'endroit, surtout en cette Journée internationale du popcorn?

« Célébrer la Journée internationale du popcorn est devenu une tradition que nos invités attendent avec impatience chaque année », a déclaré Sara Moore, vice-présidente principale du marketing chez Cineplex. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir des sacs de maïs éclaté gratuits à nos invités dans tout le pays pour célébrer cette journée et répandre la joie, car notre maïs fraîchement éclaté va de pair avec un bon film, que ce soit à la maison ou au cinéma ».

Pour obtenir cette collation bien connue, les détenteurs de billets de cinéma peuvent se rendre dans n'importe quel cinéma Cineplex du pays - dans les provinces où les cinémas sont encore ouverts - et scanner leur carte de membre Scène+ ou leur code-barres en utilisant l'application Scène+. Pour plus d'informations, les invités peuvent visiter le site Cineplex.com.

Les cinéphiles qui ne peuvent pas se rendre au cinéma ou qui vivent dans les provinces où les cinémas sont temporairement fermés pourront se faire livrer du maïs éclaté Cineplex tout chaud avec du beurre directement à leur porte! En partenariat avec SkipTheDishes et Uber Eats, Cineplex inclura un sac de maïs éclaté gratuit dans toutes les commandes passées pendant la Journée internationale du popcorn. Pour recevoir un sac de maïs éclaté gratuit, il suffit de télécharger l'application SkipTheDishes ou Uber Eats, de rechercher « Cineplex » et de commander votre nourriture Cineplex préférée, et un sac de maïs éclaté sera automatiquement ajouté à votre commande. Pour en savoir plus sur cette offre exclusive, cliquez ici.

Les amateurs de maïs éclaté sont également encouragés à partager leur amour du maïs éclaté sur les médias sociaux, en utilisant le mot-clic #JourneeInternationaleDuPopcorn. Les canaux sociaux de Cineplex ne manqueront pas non plus d'être animés; assurez-vous de consulter Facebook ( Facebook.com/CinemasCineplex ), Twitter ( @CinemasCineplex ) et Instagram ( @CinemasCineplex ) pour découvrir de délicieux contenus et de tout nouveaux autocollants GIPHY!

Dans les provinces où les cinémas sont encore ouverts, les cinéphiles pourront se concentrer sur la magie du grand écran en toute sécurité grâce à notre programme EmplacementSécuritaireMC, un ensemble de protocoles et de procédures que Cineplex suit chaque jour pour assurer la sécurité de ses employés et de ses invités, conformément aux directives provinciales. Afin de garantir la sécurité de nos invités, ces protocoles comprennent la présentation d'une preuve de vaccination, des sièges réservés, une capacité réduite, un nettoyage renforcé et des enseignes de sécurité dans tout l'établissement.

