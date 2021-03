Avis à tous les passionnés de hockey! La Fête du hockey féminin de la Banque Scotia est de retour en 2021 sous forme de sommet virtuel

« Puisque nous ne pouvons pas être ensemble sur la patinoire cette année, nous présentons virtuellement la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia, explique Mme Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. Le sommet se passant en ligne, nous pouvons accueillir encore plus de jeunes filles de tout le pays, qui pourront apprendre des leaders du hockey féminin. La Banque Scotia est déterminée à rendre le hockey accessible à tous et c'est dans cette optique que nous soutenons le hockey féminin. »

Le sommet se concentrera sur le perfectionnement des joueuses, l'inclusion et la nutrition. Parmi les invités, on compte des représentants de Hockey Canada, de la LNH, de l'Association professionnelle des joueuses de hockey et de l'organisation You Can Play.

De plus, les participants auront un accès virtuel exclusif au Scotiabank Arena, où ils pourront participer à des activités interactives, obtenir des articles exclusifs et participer à des tirages.

L'inscription est ouverte jusqu'au 5 mars 2021. Vous pouvez consulter le programme complet ici.

La Fête du hockey féminin de la Banque Scotia, qui en est à sa 15e édition, a généralement lieu dans six villes du Canada et comprend à la fois des activités sur glace et hors glace. En raison de la pandémie cette année, cette fête est devenue un sommet virtuel, ce qui permettra à davantage de jeunes filles d'un océan à l'autre d'y participer, tout à fait gratuitement.

Les associations de hockey mineur pourront accéder ultérieurement au sommet virtuel de la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia en accédant en ligne au Club de hockey Banque Scotia.

Jeunes étoiles de l'équipe Scotia

Durant le sommet, la Banque Scotia dévoilera le nom des hockeyeuses de moins de 15 ans qui sont nommées Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia. En collaboration avec Hockey Canada et l'Association professionnelle des joueuses de hockey, la Banque Scotia a sélectionné des jeunes filles des quatre coins du Canada en raison de leur jeu exceptionnel, de leur leadership et de leur esprit d'équipe tant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire.



Chaque jeune fille faisant partie des Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia profitera d'un programme de mentorat unique, qui comprend :

un mentorat de quatre semaines auprès d'une joueuse de l'Association professionnelle des joueuses de hockey;

quatre séances de mentorat individuelles;

quatre séances de groupe avec des invités spéciaux;

un manuel de ressources;

une trousse pour la participante;

un don de 1 000 $ à l'équipe de la participante.

Pour en savoir plus sur la Fête du hockey féminin de la Banque Scotia et le programme de mentorat Jeunes étoiles de l'équipe Banque Scotia, allez au https://www.feteduhockeyfeminin.com/

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal et parraine Hockey Canada, l'Association professionnelle des joueuses de hockey, l'organisation You Can Play et l'Alliance pour la diversité dans le hockey. Depuis 2008, son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez le clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

LNH et l'emblème LNH sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. Tous droits réservés.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Erin Truax, Banque Scotia, [email protected], 416.578.9659

Liens connexes

www.scotiabank.ca