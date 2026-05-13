AVIS À TOUS LES MÉDIAS - Étude des crédits budgétaires : Des porte-paroles du communautaire à Québec pour réagir à des coupes inédites

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) sera présent en commission parlementaire le 14 mai dans le cadre de la séance dédiée à l'étude des crédits budgétaires en matière de Solidarité sociale et action communautaire autonome. L'organisme dénoncera notamment des coupes et des gels de subventions inédits du gouvernement caquiste en matière d'action communautaire autonome. Des porte-paroles seront disponibles pour des entrevues.

Quoi : Le RQ-ACA réagit aux coupes inédites du gouvernement - entrevues sur place

Quand : Avant et après la session, qui se tiendra de 11h15 à 13h00.

Où : Hall principal de l'Assemblée nationale du Québec - 1045, rue des Parlementaires, Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Renseignements médias : Tristan Ouimet-Savard, 514-996-7182, [email protected]