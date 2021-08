Avis à tous les amateurs de grand écran et de maïs éclaté! Cineplex lance CinéClub(MC), le premier programme d'abonnement au cinéma au Canada pour seulement 9,99 $ par mois

Pour seulement 9,99 $ par mois (taxes en sus), les membres du programme CinéClub recevront chaque mois un billet d'entrée régulier sans date d'expiration, et auront la possibilité d'acheter des billets supplémentaires au prix préférentiel de 9,99 $; ils bénéficieront également de rabais sur leurs achats aux comptoirs alimentaires, sur les achats et locations sur la Boutique Cineplex, et sur les jeux dans les emplacements The Rec Room et Playdium. Le programme CinéClub est une offre de divertissement unique pour les invités qui cherchent à se retrouver et à se ressourcer en famille et entre amis dans l'un des 161 cinémas Cineplex dans tout le pays.

« CinéClub est un nouveau programme de divertissement innovant, réservé aux membres SCÈNE, qu'aucun autre exploitant de salles de cinéma au Canada ne peut proposer. Nous sommes fiers d'offrir aux membres de ce programme un rapport qualité-prix inégalé qui s'étend à l'ensemble de nos cinémas et de nos emplacements de divertissement, et qui leur propose de nombreuses options de divertissement qu'ils apprécieront, surtout après ne pas avoir pu profiter de ce genre de sortie pendant si longtemps », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous sommes conscients que les cinéphiles de tout le pays sont impatients de renouer avec l'expérience en salle et de s'évader de leur quotidien grâce à la magie du grand écran, et nous sommes ravis de pouvoir leur offrir cette possibilité d'adhésion unique, facile à utiliser, et d'un excellent rapport qualité-prix. »

L'accès au programme CinéClub est offert exclusivement aux nouveaux membres et aux membres existants du programme SCÈNE - qu'ils soient des inconditionnels des soirs de premières, des amateurs du grand écran ou des amateurs de comédies romantiques, CinéClub est fait pour eux! Pour 9,99 $ par mois, plus les taxes provinciales applicables, les membres du programme CinéClub recevront :

Un billet d'entrée régulier CinéClub par mois pour le membre actif; ce billet n'a pas de date d'expiration et peut être utilisé au cours des mois suivants

Un billet d'entrée au prix préférentiel de 9,99 $ pour un invité du membre CinéClub

La possibilité d'acheter jusqu'à deux billets supplémentaires CinéClub par mois au prix préférentiel de 9,99 $ chacun pour des visites supplémentaires au cinéma sur le mois courant. Ces billets ne peuvent être achetés qu'une fois que tous les billets d'entrée du membre CinéClub ont été utilisés.

20 % de rabais sur les achats aux comptoirs alimentaires (à l'exclusion des boissons alcoolisées)

10 % de rabais sur les achats et locations sur la Boutique Cineplex

20 % de rabais sur les jeux dans les emplacements The Rec Room et Playdium dans tout le Canada

En plus de bénéficier de rabais dans les cinémas Cineplex du pays, les membres du programme CinéClub bénéficieront également de rabais dans les emplacements The Rec Room et Playdium. Cineplex exploite 10 emplacements The Rec Room dans tout le pays, la destination canadienne par excellence pour la restauration et le divertissement. Environ la moitié de l'espace de ces emplacements est consacré à la restauration et au divertissement en direct, tandis que l'autre moitié est consacrée aux différents jeux et attractions qui y sont proposés. Cineplex exploite également Playdium, un complexe de divertissement conçu pour les adolescents, leurs amis et leur famille, avec deux emplacements en Ontario et un en Nouvelle-Écosse.

Les cinéphiles pourront se concentrer en toute sécurité sur la magie du grand écran grâce au programme EmplacementSécuritaireMC, un ensemble de protocoles et de procédures que Cineplex suit chaque jour pour assurer la sécurité de ses employés et de ses invités, conformément aux directives provinciales en place. Ces protocoles, qui visent à assurer la sécurité de nos invités, comprennent un nettoyage renforcé et des enseignes relatives à la sécurité dans tous nos établissements.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille des millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique « CMN ») et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). L'entreprise exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

