Avis à la population - Le produit « jambonneau fumé » de l'entreprise Les Viandes biologiques de Charlevoix peut être consommé en toute sécurité

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le 13 février dernier, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les Viandes biologiques de Charlevoix, située au 125, rue Saint-Édouard, à Saint-Urbain, avait avisé la population de ne pas consommer le produit « jambonneau fumé » de cette entreprise et de le retourner au point d'achat.

À la suite d'une analyse supplémentaire et à la lumière des résultats obtenus, le Ministère avise la population que le produit peut être consommé en toute sécurité.

Dénomination du produit Format Lot visé « JAMBONNEAU FUMÉ » Entier (environ 500 g) Lot no 599 « Meilleur avant : 19 FEB »

Le produit était offert à la vente jusqu'au 12 février 2020 inclusivement, et ce, dans plusieurs établissements du Québec. Il était conditionné dans un emballage transparent et pourvu d'une étiquette. Le produit était vendu à l'état réfrigéré. L'étiquette du produit comporte, outre sa dénomination propre, la mention « Charcuterie biologique sans phosphate ajouté et sans nitrite de synthèse ajouté ».

Les personnes qui ont ce produit en leur possession peuvent le consommer sans risque.

