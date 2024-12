Si votre implant/remplacement impliquait des produits Exactech - y compris Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL et Equinoxe - votre attention à cet avis est importante.

NEW YORK, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Ce qui suit est publié par Kroll Restructuring Administration LLC.

DE QUOI S'AGIT-IL?

Exactech, Inc. conçoit, fabrique et commercialise des implants de remplacement d'articulations et d'autres instruments chirurgicaux connexes. Exactech, Inc. et ses sociétés affiliées ont déposé des requêtes volontaires en vertu du chapitre 11 devant la Cour des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Dans le cadre des procédures, les débiteurs vendront la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs.

Si vous avez reçu un implant, un remplacement ou un autre appareil d'Exactech, vos droits pourraient être touchés par cette faillite. Vous pouvez déposer une preuve de réclamation et/ou vous opposer à la vente d'actifs en suivant les instructions ci-dessous.

QUELS APPAREILS SONT INCLUS?

Exactech fabrique et distribue des implants pour le genou, la hanche, la cheville et l'épaule, y compris Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL et Equinoxe. Une liste complète est disponible sur EXTclaims.com.

DÉPOSER UNE PREUVE DE RÉCLAMATION

Vous pouvez déposer votre preuve de réclamation, ainsi que les documents justificatifs, en ligne à EXTclaims.com. Vous pouvez également déposer votre preuve de réclamation par courrier aux États-Unis par First-Class Exactech, Inc. Centre de traitement des réclamations, a/s Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850, New York, NY 10163-4850 ou par livraison en main propre ou par messagerie de nuit à Exactech, Inc. Traitement des réclamations, a/s Kroll Restructuring Administration LLC, 850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.

Vous devez déposer une preuve de réclamation pour obtenir un paiement ou une autre indemnisation. La date limite pour soumettre une preuve de réclamation est le 7 février 2025, à 16 h HE. Vous devez déposer une preuve de réclamation afin qu'elle soit reçue avant la date limite. Si vous ne soumettez pas votre preuve de réclamation avant la date limite, vous perdrez tout droit que vous pourriez avoir eu de demander un paiement ou une indemnisation. Toutes les demandes seront traitées comme étant hautement confidentielles afin d'éviter toute divulgation involontaire.

S'OPPOSER À LA VENTE D'ACTIFS

Dans le cadre du processus du chapitre 11, Exactech prévoit vendre tous ses actifs. Si vous avez reçu un implant, un remplacement ou un autre appareil d'Exactech, vous pourriez avoir le droit de vous opposer à la vente d'actifs. Les détails sur la vente d'actifs sont disponibles sur EXTclaims.com.

Les objections doivent être reçues au plus tard le mardi 18 mars 2025 à 16 h HE. Les objections doivent : (a) être formulées par écrit; (b) être conformes aux Règles sur les faillites et aux Règles locales; (c) fournir la raison de l'opposition; (d) être déposées auprès du greffier de la Cour, 824 N. Market Street, 3rd Floor, Wilmington, DE 19801; et (e) déposer auprès de la Cour la preuve que l'opposition a été envoyée aux parties concernées. Des détails sur la façon de déposer une opposition et une liste des parties à l'avis d'opposition sont disponibles sur EXTclaims.com.

QUAND AURA LIEU L'AUDIENCE

La Cour des faillites tiendra l'audience pour approuver la vente d'actifs au plus tard le jeudi 27 mars 2025, à 10 h HE, afin de décider d'approuver la vente d'actifs (audience de vente). L'audience de vente aura lieu devant l'honorable juge Silverstein, juge de faillite des États-Unis, devant la Cour des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, 824 N. Market Street, 6e étage, salle d'audience 2, Wilmington, DE 19801.

IL NE S'AGIT QUE D'UN RÉSUMÉ DES RENSEIGNEMENTS.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 833 918 0986 (numéro sans frais É.-U./Canada), le +1 646 781 8728 (International) ou le +61 (2) 72 094 837 (Australie).

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC

PERSONNE-RESSOURCE : Deven Anand / Sydney Isaacs, H/Advisors Abernathy, [email protected], 212 371-5999