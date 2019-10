Avidity Science fait l'acquisition d'Edstrom Japan Ltd

WATERFORD, Wisconsin, 17 octobre 2019 /CNW/ - Avidity Science a le plaisir d'annoncer que l'entreprise a clos le rachat d'Edstrom Japan Ltd. Cette acquisition s'inscrit dans les efforts d'Avidity Science pour étendre sa présence mondiale sur le marché des outils de recherche.

Basée à Tokyo, au Japon, la société Edstrom Japan fournit un large éventail de solutions de produits et services sur le marché japonais de la recherche depuis plus de 30 ans. En plus de venir renforcer le portefeuille de produits de purification d'eau d'Avidity Science, Edstrom Japan propose une large gamme d'équipements, de consommables et de services utilisés en recherche biomédicale.

« En faisant l'acquisition d'Edstrom Japan, nous allons renforcer notre engagement auprès des clients en Asie, tout en soutenant notre objectif de devenir un partenaire d'outils de recherche plus appréciable sur les marchés stratégiques, » a expliqué Doug Lohse, chef de la direction d'Avidity Science. « Il s'agit d'une étape supplémentaire dans notre mission de permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. »

« Nous avons hâte de voir comment les capacités d'Edstrom Japan permettront à notre entreprise d'offrir des produits et des services de grande qualité au Japon, » a déclaré Yasuto Tamukai, directeur général pour l'Asie d'Avidity Science.

À propos d'Avidity Science

Avidity Science est un chef de file mondial dans le domaine des systèmes de purification d'eau et des équipements de laboratoire pour la recherche scientifique et les établissements de soins de santé. Depuis sa création en 1969, la société a acquis une position centrale sur le marché de la recherche en laboratoire en alliant de façon inédite des solutions de purification et de distribution d'eau, de surveillance environnementale et de prestation de services. Rendez-vous sur le site : www.AvidityScience.com.

