SAN LEANDRO, CALIF.et MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Cuberg, une filiale de Northvolt à l'avant-garde du développement de nouvelles technologies dans le secteur de la batterie, publie un rapport de validation externe de son module de batterie lithium-métal de première génération. Les résultats témoignent des performances exceptionnelles de la technologie lithium-métal de Cuberg et représentent la première validation par une tierce partie d'un module de batterie lithium-métal au monde.

Conçu pour répondre aux exigences opérationnelles d'un avion à décollage et atterrissage verticaux entièrement électrique (eVTOL), le module lithium-métal est capable de fournir des taux de décharge élevés, pour un faible poids, avec des performances constantes sur des centaines de missions.

Doté de 60 cellules lithium-métal de 20 Ah, le module de batterie a été validé à l'aide de profils de vol représentatifs d'un avion eVTOL. Comme l'indique le rapport, le module a effectué 692 cycles avant d'atteindre une rétention de capacité de 90 % et a démontré une énergie spécifique de 284,8 Wh/kg - une performance jamais atteinte auparavant avec la technologie lithium-métal.

L'énergie spécifique élevée du module se traduit par une augmentation de l'autonomie de vol qui, à son tour, permet de multiples cas d'utilisation pour l'aviation électrique. Une énergie spécifique élevée permettrait aux opérateurs de choisir entre des durées de croisière plus longues ou des charges utiles plus lourdes, ce qui élargit les possibilités d'utilisation de l'eVTOL.

Shauna McIntyre, PDG de Cuberg, commente : « Notre mission est de repousser les limites de ce qui est possible avec la technologie des batteries. La validation de notre premier module lithium-métal marque une étape importante dans notre parcours vers des solutions commerciales de batteries lithium-métal. En mettant l'accent sur la performance, la sécurité et la fiabilité, nous nous engageons à accélérer l'adoption de l'électrification dans de nouveaux segments de marché et à accélérer la transition vers un avenir plus propre. »

La première génération du module de batterie lithium-métal de Cuberg a été conçue, développée et produite dans les installations de Cuberg dans la baie de San Francisco, en Californie. Le travail de validation a été effectué par TÜV SÜD.

Le rapport complet est disponible (en anglais) pour consultation : https://www.datocms-assets.com/115911/1715703379-cuberg_module_validation-2405.pdf.

Des implications au-delà de l'aviation

Si Cuberg a attiré l'attention sur le développement de solutions de batteries pour l'industrie aéronautique, l'entreprise a pour ambition d'apporter la technologie lithium-métal à d'autres marchés.

Associant une conception légère à des taux de décharge élevés et à une forte densité énergétique, la technologie des batteries lithium-métal de Cuberg est bien adaptée aux applications nécessitant de hautes performances, notamment dans le secteur automobile. Alors que les véhicules électriques continuent de gagner du terrain, la technologie de Cuberg pourrait jouer un rôle crucial dans l'alimentation de la prochaine génération de voitures électriques à hautes performances, en offrant une puissance et une autonomie accrues.

Pour répondre aux besoins de cette clientèle diversifiée, Cuberg déploie un modèle commercial flexible de développement et de livraison de cellules et de modules de batteries. Grâce à son expertise de pointe en matière de systèmes, Cuberg est un partenaire essentiel des constructeurs automobiles dans le développement de leurs systèmes, tout en offrant à ses clients la liberté d'adapter la technologie des cellules Cuberg à leurs besoins.

En obtenant la première validation par une tierce partie d'un module de batterie lithium-métal, Northvolt et Cuberg renforcent leur position de leader dans la technologie des batteries, tant au niveau des cellules que des modules. La validation des modules atteste non seulement des performances de la technologie lithium-métal, mais marque également une étape importante dans l'industrialisation de cette technologie.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

