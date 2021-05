MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW/ - Averna, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de test et de qualité, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour son rendement global et sa croissance soutenue. Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est le principal palmarès qui reconnaît l'excellence des sociétés privées détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars.

« Les lauréates des Mieux gérées de cette année démontrent le cran dont elles doivent faire preuve pour prospérer en cette période de plus en plus incertaine, a déclaré Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec et la région de la Capitale nationale chez Deloitte. En accordant la priorité à leurs gens et en ayant le courage d'expérimenter et de prendre des risques, les lauréates ont été en mesure de surmonter certains des défis actuels les plus pressants. Les lauréates de cette année ont réussi parce qu'elles n'ont pas eu peur d'échouer. »

Chaque année, des centaines de sociétés détenues et gérées par des Canadiens font l'objet d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux. La sélection est basée sur leur leadership sur le plan de la stratégie, des capacités et de l'innovation, de la culture et de l'engagement ainsi que des finances afin d'atteindre une croissance durable.

« C'est vraiment un honneur d'accepter ce prix au nom de notre équipe », a déclaré François Rainville, président et chef de la direction d'Averna. « Malgré les défis que l'année 2020 a apportés, nos équipes partout dans le monde ont travaillé sans relâche pour servir nos clients et leur offrir le plus haut niveau de service. Nos actions quotidiennes reposent sur quatre piliers qui représentent les valeurs fondamentales d'Averna: le travail d'équipe et l'engagement, l'innovation et le savoir, la performance et le leadership, et l'accent sur la satisfaction des clients. Ces piliers ont constitué notre boussole qui nous a permis de naviguer les eaux troubles de la pandémie. Je suis ravi de voir les efforts de chacun reconnus de cette manière. »

Pour plus d'informations sur le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, veuillez visiter le site Web de Deloitte en anglais ou en français.

À propos d'Averna

Leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna établit des partenariats avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants d'équipement d'origine (FEO) pour améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna détient une expertise unique et des solutions innovantes de test, d'inspection de vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la consommation grand public, de la défense, des sciences de la vie, des télécommunications et autres industries. Averna compte neuf bureaux dans sept pays sur le globe. Elle possède de multiples certifications industrielles et travaille en partenariat avec National Instruments, PTC, Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

