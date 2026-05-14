Averna s'est requalifiée au titre de société les Mieux gérées au Canada pour la 6e année consécutive

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Averna, désormais propulsée par Spherea, a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada, et s'est requalifiée dans la catégorie Reconnaissance Or pour la 3e année consécutive.

Les Sociétés les mieux gérées au Canada (Groupe CNW/Averna propulsée par Spherea)

Célébrant plus de 30 ans d'existence, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir cette désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« Recevoir le titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada pour la 6e année consécutive témoigne clairement de la constance, de la rigueur et du dynamisme dont nos équipes font preuve chaque jour chez Averna », a déclaré François Rainville, chef de l'exploitation (COO) du groupe Spherea. « Cette reconnaissance reflète la solidité de notre stratégie, notre engagement envers l'innovation et la volonté de nos employés de toujours placer la barre plus haut pour nos clients à travers le monde. »

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des

Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux. Les candidatures sont évaluées par un jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

Averna doit cette distinction à la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie claire et à long terme axée sur la croissance, la performance, le travail d'équipe, le leadership technologique et l'orientation client. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a renforcé ses opérations mondiales, fait évoluer son portefeuille de solutions de test et de qualité, et investi massivement dans l'excellence des processus. En favorisant une culture fortement centrée sur l'innovation tout en restant agile, Averna a constamment généré des résultats quantifiables et de la valeur à long terme.

La cohorte de l'année 2026 des sociétés les Mieux gérées partage des thèmes communs, notamment la promotion d'une culture centrée sur les gens, la mise en œuvre de cadres stratégiques pour l'entreprise, l'investissement dans l'innovation et les avancées technologiques, ainsi que le maintien de la résilience financière et d'une gouvernance d'entreprise solide. Ensemble, ces pratiques renforcent l'économie canadienne en favorisant une croissance durable, en améliorant la compétitivité et en cultivant un écosystème d'affaires florissant.

« Depuis plus de 30 ans, le programme des Mieux gérées reconnaît les entreprises qui considèrent les défis comme des points de contrôle et les obstacles comme des occasions », a déclaré Derrick Dempster, associé, Deloitte Private et co-leader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. « Les lauréates de cette année, dont Averna, ont combiné une expertise stratégique et une culture d'innovation pour non seulement générer des résultats d'affaires percutants, mais aussi servir leurs collectivités. Elles devraient être très fières de cette distinction et l'utiliser comme catalyseur pour poursuivre le travail qu'elles accomplissent au quotidien. »

À propos des sociétés des Mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du programme et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Norton Rose Fulbright, EDC, le Globe and Mail, et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos d'Averna, propulsée par Spherea

En janvier 2026, Averna et Spherea ont uni leurs forces pour former le groupe Spherea. En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna propulsée par Spherea collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques, en proposant des solutions et une expertise tout au long du cycle de vie des produits.

Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des transports, de l'électronique grand public, de l'énergie, des sciences de la vie et des appareils médicaux, des semiconducteurs, des télécommunications, de l'aérospatiale et de la défense.

Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde et détient de nombreuses certifications; elle est certifiée ISO 9001:2015 et est enregistrée à l'ITAR. www.averna.com

SOURCE Averna propulsée par Spherea

Personne-ressource: Pour obtenir plus d'informations, contactez: [email protected]