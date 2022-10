Le premier VUS Honda entièrement électrique, conçu au studio de design Honda, sera lancé en 2024

Le Prologue se positionnera dans la gamme de camions légers de Honda au‑dessus du CR-V et côte à côte avec le Passport, offrant un espace généreux pour les passagers et pour le chargement

Le tout nouveau CR-V Hybrid, lancé cet automne, sera le véhicule passerelle vers le modèle Prologue

MARKHAM, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Honda a offert aujourd'hui un premier aperçu du style extérieur et intérieur du tout nouveau Honda Prologue Elite, un VUS électrique à batterie, qui sera commercialisé en Amérique du Nord en 2024.

Le design du Prologue se caractérise par son style intérieur et extérieur néo-robuste, simple et épuré, ainsi que par son vaste espace intérieur prêt pour l'aventure, que ce soit en zone urbaine ou hors de la ville.

2024 Honda Prologue (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2024 Honda Prologue (Groupe CNW/Honda Canada Inc.) 2024 Honda Prologue (Groupe CNW/Honda Canada Inc.)

Un design moderne et un aspect néo-robuste

L'équipe de design Honda, basée à Los Angeles, est responsable de la direction du style extérieur et intérieur du tout nouveau Prologue. Une jeune équipe de concepteurs a entrepris de créer un VUS moderne et dynamique, avec des surfaces simples et épurées.

Le terme « néo-robuste » a été créé pour désigner l'orientation du design, apportant l'harmonie des éléments de la nature à l'extérieur et à l'intérieur du Prologue. Cette orientation de design se reflète dans les détails comme le toit panoramique et les jantes imposantes de 21 pouces qui confèrent au modèle un aspect extérieur dynamique et assuré. Le bouclier avant est influencé par l'extérieur distinctif du modèle Honda e, une voiture électrique révolutionnaire.

« Notre objectif était de créer une harmonie inspirée par l'image d'un VUS costaud, en coordonnant les couleurs et les matériaux, pour exprimer un style néo-robuste qui est familier à nos clients et propre à Honda », a déclaré Masaki Sumimoto, responsable du design pour les couleurs, les matériaux et la finition.

Pour renforcer l'identité de la marque de véhicules électriques (VE) Honda, l'emblème « H », situé à l'arrière du véhicule, est remplacé par le nom complet de la marque Honda dans une police de caractère stylisée qui reflète le design moderne et épuré du Prologue. Qui plus est, afin de s'aligner avec les modèles mondiaux de VE de Honda, le Prologue arborera l'appellation de la série e de la marque.

Le Prologue est bien positionné dans la gamme de camions légers de Honda

Le design du Prologue, moderne et rafraîchissant, fera en sorte que le véhicule s'intégrera à merveille parmi la gamme de VUS Honda actuels dans les salles de démonstration.

Les dimensions généreuses et l'habitacle spacieux du Prologue positionnent ce VUS aux côtés du Passport dans la gamme de camions légers de Honda. Le Prologue proposera un empattement de 3 094 mm et sera environ 203 mm plus long et 127 mm plus large que le Honda CR-V 2023.

Le Prologue aura un volume intérieur de plus de 2 900 litres, ce qui offrira un espace amplement suffisant pour les passagers et le chargement. Présentant un habitacle riche en technologie, le Prologue sera équipé de série d'un écran entièrement numérique de 11 pouces pour le conducteur et d'un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces.

Électrification et futurs acheteurs

L'« année des VUS Honda » comprend les modèles HR-V, CR-V, CR-V Touring Hybrid et Pilot, modèles qui jouent un rôle clé dans la préparation des ventes en volume de VE Honda qui commenceront avec le Prologue en 2024. Le Prologue, qui sera doté d'un système quatre roues motrices, ciblera les clients actifs qui recherchent la polyvalence d'un VUS et l'avantage zéro émission d'un véhicule électrique à batterie.

« Le tout nouveau Prologue est une autre étape importante de la stratégie d'électrification de Honda en Amérique du Nord, qui est déjà bien avancée », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Avec l'arrivée du tout nouveau CR-V Hybrid, construit au Canada et offert aux consommateurs cet automne, nous considérons le Prologue comme une progression naturelle pour ceux qui pourraient également envisager un VE Honda à l'avenir. »

Les recherches faites par Honda démontrent que les acheteurs de produits hybrides électriques sont parmi les premiers à faire la transition vers des produits entièrement électriques. Avec le temps, Honda prévoit d'augmenter le ratio des ventes du modèle CR-V hybride à 50 %.

Plus de détails concernant le Prologue seront publiés dans les mois à venir, et les clients sont encouragés à s'inscrire pour recevoir des mises à jour à l'adresse suivante : https://www.honda.ca/fr/vehicules-futurs/prologue

Déploiement de l'électrification par Honda

Afin d'atteindre son objectif mondial de carboneutralité pour tous les produits et toutes les activités commerciales de l'entreprise d'ici 2050, Honda lancera 30 nouveaux VE à l'échelle mondiale d'ici 2030, pour un total de ventes à l'échelle mondiale de deux millions d'unités. En Amérique du Nord, Honda a établi un calendrier ambitieux de lancement de VE en trois phases menant à 2030 :

2024 : Début des ventes du Honda Prologue.

2026 : Début des ventes de modèles Honda basés sur la e:Architecture de Honda qui seront fabriqués par Honda en Amérique du Nord.

2027 : Début des ventes d'une nouvelle série de VE abordables, également produits par Honda en Amérique du Nord.

Honda a également annoncé récemment la conclusion d'une entente visant à établir une coentreprise pour produire des batteries au lithium-ion aux États-Unis, afin d'alimenter les modèles de VE Honda et Acura pour le marché nord-américain.

Dimensions du Prologue

Dimensions extérieures

Empattement 3 094 mm Longueur 4 877 mm Largeur 1 990 mm Hauteur 1 645 mm Jantes 21 pouces disponibles

Pour vous abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour de Honda Canada, visitez le site www.hondanews.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca .

SOURCE Honda Canada Inc.

Renseignements: John Bordignon - [email protected]