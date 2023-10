MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - AVENIR GLOBAL, société montréalaise de portefeuille et de gestion de firmes de relations publiques et de communications, élargit ses opérations canadiennes avec l'acquisition de Time & Space, l'une des principales agences média indépendantes au Canada, basée à Halifax.

De gauche à droite : Kevin McCann, associé directeur, NATIONAL Atlantique; Donna Alteen, fondatrice et chef de la direction, Time & Space; Martin Daraiche, président, NATIONAL; Shawn Lowe, président, Time & Space. (Groupe CNW/AVENIR GLOBAL) Time & Space (Groupe CNW/AVENIR GLOBAL)

Fondée en 1988, Time & Space détient une réputation enviable dans l'industrie canadienne du marketing et de la publicité comme partenaire de choix pour ses solutions innovantes. L'agence compte plus de 40 employés et sert un éventail diversifié de clients d'envergure régionale, nationale et globale, à travers une multitude de secteurs. Time & Space est reconnue depuis plus de 35 ans pour son esprit entrepreneurial et son dévouement envers le succès de ses clients.

Cette transaction reflète l'ambition d'AVENIR GLOBAL d'étendre sa présence au Canada et de regrouper les meilleurs talents et outils pour répondre aux défis de communications actuels de ses clients. L'expertise de Time & Space dans les domaines de la recherche, de l'analyse de données et de l'achat média complétera l'offre de services du Cabinet de relations publiques NATIONAL, principale marque d'AVENIR GLOBAL au Canada et plus grande firme de relations publiques au pays avec neuf bureaux et 300 employés.

Time & Space et NATIONAL ont uni leurs forces à maintes reprises au cours des 20 dernières années. Ces collaborations fructueuses ont mené à des réalisations primées pour le compte de plusieurs clients, dont CROIX BLEUE Medavie, CAA et Tourisme Nouveau-Brunswick. Cette acquisition consolidera ce partenariat, tout en permettant à Time & Space de profiter de la force de NATIONAL et d'AVENIR GLOBAL pour poursuivre sa croissance et son expansion au Canada et ailleurs.

« Grâce à l'ajout de Time & Space à notre réseau, nous mettons à la disposition de nos clients l'ensemble de ressources en communications et publicité le plus complet au Canada. Time & Space possède un esprit entrepreneurial et des valeurs qui s'arriment parfaitement avec notre culture. Nous savons que cette transaction profitera aux clients des deux firmes, et générera des occasions d'affaires et de croissance dans l'ensemble de notre réseau », a déclaré le président et chef de la direction d'AVENIR GLOBAL Jean-Pierre Vasseur.

Time & Space conservera son identité de marque et continuera d'opérer de manière indépendante et de servir ses clients au sein d'AVENIR GLOBAL. La compagnie demeurera sous la direction de la fondatrice et chef de la direction Donna Alteen et du président Shawn Lowe.

Cette association démontre l'engagement des deux firmes à offrir un niveau de service exceptionnel et à favoriser la croissance et l'innovation.

« Nous nous sommes depuis toujours engagés à favoriser le succès de nos clients, à faire grandir notre équipe dévouée, et à contribuer positivement aux communautés que nous avons le privilège de servir. En rejoignant le réseau d'AVENIR GLOBAL, nous entrons dans un nouveau chapitre de notre histoire et obtenons les moyens d'accroître notre impact. En tant qu'organisation, nous avons hâte de saisir les opportunités qui se présenteront à nous », a déclaré la fondatrice et chef de la direction de Time & Space Donna Alteen.

À PROPOS D'AVENIR GLOBAL

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche d'exploitation active et directe à l'égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant regroupement de firmes de communication spécialisées qui compte 1 000 employés dans des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 25 des plus grandes firmes de communication au monde.

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en gestion de marque de Joe Smith ainsi que les experts de l'alimentation et de la nutrition chez FoodMinds. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le cabinet-conseil en communication stratégique Madano à Londres et Hanover, l'un des principaux cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires de l'ÉMÉA, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dubaï et Abou Dhabi, lequel rassemble également la division de communication créative The Playbook. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe et l'agence de création du secteur de la santé Cherry à Londres.

À PROPOS DE TIME & SPACE

Time & Space, une agence média basée à Halifax, se consacre à mieux comprendre et à façonner les comportements des consommateurs. Fondée en 1988, l'agence est un chef de file au sein du paysage médiatique canadien, œuvrant auprès de marques régionales, nationales et globales. Avec une équipe de plus de 40 professionnels spécialisés, nous soutenons la vision de nos clients à travers notre expertise en recherche sur les consommateurs, en stratégie média, en exécution et en analyse de données. Time & Space est fière de s'associer avec des marques actives dans une multitude de secteurs pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires.

SOURCE: AVENIR GLOBAL

Pour plus d'information :

Simon Granger

Directeur, Affaires corporatives, AVENIR GLOBAL

[email protected]

+1 438-520-5018

SOURCE AVENIR GLOBAL