AVENIR ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC -- PROJET DE LOI 69 - Sécuriser les approvisionnements en énergie propre pour les secteurs stratégiques et favoriser l'efficacité énergétique

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents (TEI), soumet au gouvernement québécois son mémoire dans le cadre des consultations particulières portant sur le projet de loi n° 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.

« Le secteur des transports est responsable de 43 % des émissions de GES. Il est donc essentiel de garder le cap et de poursuivre les efforts en matière d'électrification des transports. Nous sommes toutefois conscients que cela engendre une hausse de la demande énergétique qu'il faudra anticiper et atténuer, c'est pourquoi l'innovation sera la clé pour une transition réussie et durable. », affirme Michelle LLambias Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Notre secteur doit être mis à contribution dans la transition énergétique : en plus de réduire significativement les émissions de GES par le biais de l'électrification, l'industrie des transports zéro émission développe des technologies qui favorisent l'efficacité énergétique, c'est notamment le cas des systèmes de gestion de l'énergie, du stockage d'énergie par batterie stationnaire et de la recharge bidirectionnelle. », ajoute Michelle LLambias Meunier.

Principales recommandations de Propulsion Québec



Prévoir des mécanismes pour bien anticiper les besoins énergétiques en matière d'électrification des transports et pour le secteur de la fabrication des véhicules électriques et la filière batterie dans le Plan de gestion intégrée des ressources énergétiques (PGIRE). Assurer une meilleure prévisibilité en ce qui concerne l'attribution des blocs d'énergie, l'énergie disponible pour les projets industriels et les délais d'attribution et de raccordements. Poursuivre le déploiement de bornes de recharge rapides publiques dans toutes les régions du Québec et prévoir un plan de déploiement pour les régions éloignées. Bonifier et prolonger les programmes incitatifs à l'acquisition d'infrastructures de recharge dans le but de démocratiser l'accès aux bornes de recharge intelligentes et aux logiciels de gestion d'énergie, et ce, pour tous les types de clientèles (résidentielle, multilogement et commerciale). Implanter rapidement une règlementation favorisant le fait que les immeubles multilogement soient prêts pour l'électrification. Instaurer un système de récompenses pour les entreprises qui gèrent leur puissance, et surtout leur parc de véhicule électrifié. Assurer que la fixation des tarifs du service public de recharge rapide par la Régie de l'énergie continue d'encourager la transition vers l'électrification des transports. Soutenir la mise en place de projets de gestion intelligente de l'énergie et de systèmes de recharge bidirectionnels afin de déployer plus massivement ces technologies à la grandeur de la province. Faire en sorte que les tarifs d'électricité permettent d'assurer la compétitivité des entreprises québécoise et de favoriser l'atteinte des cibles d'électrification. En complémentarité avec l'hydroélectricité, qui demeure la principale source d'énergie renouvelable, le gouvernement du Québec devrait également miser sur d'autres sources énergétiques durables qui font partie du mix potentiel (ex : hydrogène vert, batteries stationnaires, solaire et éolien) et ce, selon l'application optimale. Soutenir la filière de réutilisation des batteries pour favoriser leur valorisation, notamment à des fins de stockage ou de recyclage.

Pour consulter le mémoire de Propulsion Québec >> ici

À propos de Propulsion Québec

La grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 210 membres entreprises et organisations de l'écosystème des TEI qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),, de Fasken et d'Hydro-Québec.

@PropulsionQC https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Pour plus d'informations : Claire Maynadier, Directrice, communications et relations publiques, Propulsion Québec, [email protected] | 514 581-5218