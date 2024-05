TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Sanofi, une entreprise de soins de santé mondiale, a aujourd'hui annoncé l'inauguration d'une nouvelle installation de pointe destinée à la production de vaccins pour enfants et adultes sur son Campus de Toronto. Forte de son héritage de 110 ans avec le plus grand site de fabrication de vaccins au Canada, Sanofi démontre par cette expansion son engagement dans l'innovation et le leadership en santé publique mondiale. La nouvelle installation fait grandement augmenter la capacité de l'entreprise à combler la demande croissante du Canada et du monde en vaccins pour adultes et enfants contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Ces vaccins seront exportés vers 60 marchés mondiaux afin de protéger des vies au Canada et partout ailleurs.

La nouvelle usine de fabrication de vaccins pédiatriques et adultes de pointe sur le campus de Sanofi Canada à Toronto. (Groupe CNW/Sanofi-Aventis Canada Inc.)

La nouvelle installation renforce l'empreinte de Sanofi dans le secteur de la biofabrication au Canada. Elle entraîne des investissements continus et l'emploi de plus de 200 personnes de haute spécialisation en biofabrication, ce qui représente une fraction de ses 2 000 employés au Canada. Les investissements de Sanofi, qui dépassent les 800 millions de dollars canadiens (y compris le soutien des trois paliers gouvernementaux), s'inscrivent dans la contribution globale de l'entreprise à l'avenir du secteur de la biofabrication en Ontario et au Canada.

En tant que chef de file mondial de la santé déterminé à améliorer la vie des gens, Sanofi souhaite s'imposer dans le secteur de l'immunologie et aider des millions de personnes souffrant de maladies inflammatoires d'origine immunitaire. Chaque année, Sanofi protège un demi-milliard de personnes dans le monde avec sa gamme de vaccins et son éventail de technologies et de plateformes de production.

L'annonce d'aujourd'hui était marquée par une inauguration officielle au Campus de Sanofi à Toronto. Parmi les invités de marque, on comptait le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du gouvernement du Canada, l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, l'honorable Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé, l'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce du gouvernement de l'Ontario et Mme Olivia Chow, mairesse de Toronto, en plus de membres de la haute direction de Sanofi.

Stéphanie Veyrun-Manetti, Responsable pays et Directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada

« Nous sommes fiers de nos assises au Canada, qui remontent à plus d'un siècle. Nous maintenons notre engagement à générer des investissements et des innovations qui améliorent la vie des gens partout dans le monde. Il nous tarde de poursuivre notre collaboration avec les autorités canadiennes avec lesquelles nous partageons le même objectif : garantir l'accès rapide des patients à des médicaments et vaccins novateurs qui amélioreront la santé des Canadiens et Canadiennes dans les 110 prochaines années. »

Brendan O'Callaghan, Vice-président à la direction, Fabrication et Distribution, Sanofi

« Cet investissement est à l'image de l'incroyable transformation en cours dans l'ensemble du réseau mondial de Sanofi, alors que nous travaillons à moderniser nos activités et à accélérer notre quête d'un rendement incomparable dans l'industrie tout en réduisant l'empreinte environnementale de nos opérations. Nous renforçons les capacités et les compétences dont nous aurons besoin pour soutenir la croissance fulgurante de notre portefeuille commercial tout en nous préparant à la nouvelle vague de lancements qui ne manquera pas de survenir dans les prochaines années compte tenu de tous les produits actuellement en développement. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les vaccins sauvent des vies. C'est pourquoi nous en produirons beaucoup plus au Canada, y compris des vaccins contre la grippe. Les deux nouvelles installations de Sanofi à Toronto emploient des centaines de personnes hautement qualifiées, protègent la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes et donnent à nos scientifiques, innovateurs et chercheurs une chance équitable de réussir. ».

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« La protection de la santé et de la sécurité des personnes au Canada est l'une des priorités principales de notre gouvernement. Grâce à cette nouvelle installation, nous pouvons renforcer notre capacité nationale de biofabrication et améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiens et Canadiennes ».

L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Avec la résurgence des maladies infectieuses, la capacité à développer et produire des vaccins au Canada est essentielle. En renforçant l'offre de vaccins au Canada, nous pourrons mieux protéger nos proches, nos communautés et les plus vulnérables d'entre nous ».

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Notre gouvernement est ravi de saluer et de soutenir l'expansion de Sanofi en Ontario. Cette nouvelle usine de pointe est une marque de confiance à l'égard de nos travailleurs et de notre secteur florissant des sciences de la vie. Elle contribuera à améliorer l'accès de la population locale et mondiale à des vaccins susceptibles de sauver des vies. »

L'honorable Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé

« Sous la gouverne du premier ministre Doug Ford, l'Ontario est devenu un pôle d'innovation et de technologie en santé, qui permet à un nombre croissant de personnes d'accéder aux soins dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin. La nouvelle installation de pointe de Sanofi, à Toronto, fait la promotion des vaccins produits en Ontario, qui contribueront à créer des communautés en meilleure santé dans la province et ailleurs dans le monde pour des années à venir. »

L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« S'appuyant sur la longue tradition d'excellence de l'Ontario dans le domaine des sciences de la vie, l'annonce faite aujourd'hui par Sanofi représente un nouveau vote de confiance dans notre écosystème des sciences de la vie de classe mondiale. La nouvelle usine de fabrication de vaccins B100 de Sanofi jouera un rôle essentiel dans le renforcement des capacités de biofabrication de notre province et de son leadership en matière d'innovation dans le domaine de la santé publique mondiale, tout en garantissant des centaines d'emplois bien rémunérés à notre main-d'œuvre talentueuse. Merci, Sanofi, d'avoir choisi l'Ontario ».

Mme Olivia Chow, mairesse de Toronto

« La ville de Toronto est enchantée d'accueillir la nouvelle installation de pointe de Sanofi destinée à la production de vaccins pour enfants et adultes. Notre ville est un pôle mondial d'innovation. Ce nouvel investissement permettra de créer des emplois et de hisser Toronto au rang de chef de file dans l'avancement des soins de santé. »

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une seule vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons plus de 2 000 personnes et investissons annuellement 20 % de nos revenus dans la recherche biopharmaceutique, ce qui représente 1,2 milliard de dollars canadiens en recherche et développement dans la dernière décennie. Nos investissements stimulent la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

À propos du campus de Sanofi à Toronto

Depuis la fondation des laboratoires d'antitoxines Connaught en 1914, le campus de Sanofi à Toronto soutient de nombreuses découvertes scientifiques et apporte des contributions importantes à la santé publique. Le campus de Toronto a été le berceau de la production commerciale d'insuline à grande échelle et le seul fournisseur de traitement antidiabétique des Canadiens jusqu'aux années 1980. Il a aussi produit une antitoxine très accessible contre la diphtérie, la plus grande menace à la santé publique des enfants canadiens au début des années 1900, en plus d'être un important partenaire dans l'éradication de la polio en Amérique du Nord et de la variole dans le monde.

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Renseignements: Bethany Rubin, Responsable, Communications, +1 (437) 518-4769, [email protected]; Danièle Dufour, Responsable, Communications, +1 (437) 286-0103, [email protected]