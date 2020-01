Avec le Concours AIR MILES(MD) 30 chances de vous envoler, vous avez une chance de gagner un voyage de rêve chaque fois que vous présentez votre carte.

Le programme de fidélité le plus connu au pays offre 30 vols en 30 jours et un grand prix de 25 000 $ en bon de voyage aérien.

TORONTO, le 9 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILES lance son tant attendu Concours AIR MILES 30 chances de vous envoler. Ce concours incitera les adhérents d'un océan à l'autre à rêver en grand et à tenter de prendre leur envol avec chaque présentation de leur carte AIR MILES. Jusqu'au 7 février, chaque fois que les adhérents présenteront leur carte chez un partenaire participant, ils seront automatiquement inscrits au tirage au sort du jour pour une chance de gagner un bon de voyage aérien de 5 000 $, ainsi qu'au tirage du grand prix de 25 000 $ en bon de voyage aérien. En tant que chef de file des récompenses voyages et vols depuis 27 ans, AIR MILES lance son concours national pour bien démarrer une année qui s'annonce riche en améliorations afin de rendre le Programme de récompense AIR MILES encore plus gratifiant.

« Chaque fois que les adhérents sortent leur carte, ils devraient se sentir récompensés pour ce geste. Nous voulons leur rappeler pourquoi ils ont rejoint le Programme : utiliser les milles AIR MILES pour se rapprocher de récompenses de tous les jours et de grands rêves » déclare Blair Cameron, Président du Programme de récompense AIR MILES. « C'est une année des plus importantes. Des améliorations cruciales sont prévues pour rendre le Programme AIR MILES encore plus gratifiant. Nous sommes donc ravis de lancer le Concours AIR MILES 30 chances de vous envoler qui donne aux adhérents une chance de s'envoler pour un voyage de rêve. »

Maintenant que les Fêtes sont terminées et qu'un long hiver canadien nous attend, le Concours AIR MILES 30 chances de vous envoler tombe à point nommé pour les adhérents. Il n'y a aucune limite sur le nombre de participations au concours et chaque présentation de la carte donne une chance supplémentaire de gagner 1 des 30 prix quotidiens et le grand prix. Les adhérents peuvent donc tenter d'échapper à l'hiver grâce à leur carte AIR MILES.

Depuis plus de 27 ans, AIR MILES aide les Canadiens à réaliser leurs rêves et à transformer les achats de tous les jours en récompenses vols et voyages et le programme de fidélisation le plus connu au pays n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. En 2019, les adhérents AIR MILES ont parcouru 885 millions de kilomètres en avion, soit l'équivalent de plus de 1,145 allers-retours vers la Lune.

Pour participer au Concours AIR MILES 30 chances de vous envoler, les adhérents peuvent présenter leur carte AIR MILES dans les magasins des partenaires participants entre le 9 janvier et le 7 février 2020. Les adhérents ne peuvent gagner qu'un seul prix quotidien, mais les gagnants des prix quotidiens courent également la chance de remporter le grand prix de 25 000 $ en bon de voyage aérien.

Pour consulter la liste des partenaires participants et le règlement complet du concours, comprenant la méthode d'inscription sans obligation d'achat, visitez : airmiles.ca/concoursvol.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérents actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir de formidables récompenses comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; grâce à Argent AIR MILES, les adhérents peuvent aussi utiliser leurs milles instantanément en ligne ou en magasin chez les partenaires participants.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.airmiles.ca.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Pour toute demande de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Abby Fong, North Strategic, 647-404-5668, [email protected]