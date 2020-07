« À mesure que les réseaux d'entreprises se complexifient et deviennent plus accessibles, des solutions avancées, faciles à mettre en place et à gérer, gagnent en popularité auprès de l'industrie. Nuclias Connect améliore la connectivité Internet sans fil actuelle pour les entreprises, les employés et les clients tout en réduisant les obstacles à l'adoption d'un système de réseau géré de manière centralisée », a déclaré Raman Bridwell, vice-président des produits et services chez D-Link Systems. « Des organisations de tailles, de secteurs d'activités et de budgets divers bénéficient de l'extensibilité de Nuclias Connect. »

Ses fonctionnalités de haute performance comprennent des outils de configuration personnalisés, l'accès et le contrôle d'applications multisites, des serveurs infonuagiques cryptés et les derniers protocoles de sécurité informatique. D-Link fournit l'accès en direct à des agents de service basés aux États-Unis pendant la journée et la soirée et des rapports analytiques détaillés simplifient la résolution de problèmes et améliorent l'administration du réseau Nuclias Connect.

Le Nuclias Connect Hub (DNH-100)

Pour les responsables des techniques informatiques (TI) qui souhaitent intégrer Nuclias Connect, mais qui ne disposent pas d'un PC dédié ou pour qui un serveur sur site n'est pas pratique, le Hub est un contrôleur de bureau intégré et un serveur autonome préchargé avec le logiciel Connect. Il est capable de contrôler jusqu'à 100 points d'accès Nuclias sur des déploiements locaux et multisites. Caractéristiques principales :

Portail à d'authentification unique (SSO) pour gérer plusieurs contrôleurs en un seul endroit

Le portail captif personnalisable et la gestion des billets à l'accueil simplifient les connexions WiFi des clients et l'accès des utilisateurs

Le NAT Passthrough permet à un seul contrôleur de gérer plusieurs sites

Petit facteur de forme pour une fixation aisée; trousse de fixation murale et supports de montage en bâti inclus

Garantie à vie limitée

Le Nuclias Connect AC2300 Wave 2 Access Point (DAP-2682)

Le point d'accès Connect PoE AP prend en charge un nombre croissant d'utilisateurs finaux simultanés. Le WiFi AC bibande à des vitesses de connexion allant jusqu'à 2300 Mb/s est idéal pour les lieux très fréquentés et les organisations aux données confidentielles et s'intègre parfaitement aux aéroports, centres commerciaux, établissements d'enseignement et autres. Les caractéristiques dynamiques comprennent :

Des technologies efficaces telles que les entrées multiples, sorties multiples multi-utilisateurs (MU-MIMO) améliorent le débit du WiFi vers les appareils de nouvelle génération

La puissance de traitement améliorée supporte les activités exigeant une grande quantité de bande passante telle que le téléchargement de fichiers volumineux ou les conversations vidéo

Le tableau de bord complet offre une vue d'ensemble approfondie et multisite avec une interface centralisée (technologie Single Pane of Glass view)

Prise en charge de la norme Power over Ethernet 802.3at pour une installation à distance simple et pratique, avec moins d'encombrement de câbles

Disponibilité

Le Nuclias Connect Hub (DNH-100) est maintenant offert à l'achat auprès des revendeurs et distributeurs de D-Link d'Amérique du Nord. Les expéditions du point d'accès Nuclias Connect AC2300 (DAP-2682) commenceront en août.

À propos de D-Link

D-Link conçoit, développe et fabrique des produits primés qui relient les entreprises et les fournisseurs de services. Elle met en œuvre et soutient des solutions de réseau unifié qui intègrent la commutation, le sans-fil, le haut débit, la vidéosurveillance et la gestion du réseau infonuagique. Pour en savoir plus, visitez le site us.dlink.com ou le blogue de D-Link Business Blog.

D-Link et le logo de D-Link sont des marques de commerce ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres marques tierces mentionnées dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2020. D-Link. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217210/D_Link_Nuclias.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/625292/D_Link_Systems_Logo.jpg

SOURCE D-Link Systems, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pete Marino, D-Link Canada Inc., [email protected], tél. 905-285-4048, http://www.dlink.com

Liens connexes

http://www.dlink.com