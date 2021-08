MONTRÉAL, le 9 août 2021 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB ») ou (le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2021, comparés au deuxième trimestre de 2020 et communique les faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2021

Amélioration des résultats et une stabilité continue : Au cours du trimestre, BTB a bonifié ses résultats financiers et voit la stabilité des secteurs d'activité des immeubles commerciaux, bureaux et industriels.



À titre de rappel, au cours du deuxième trimestre 2020, BTB a enregistré un impact financier sur le résultat d'exploitation net de 0,5 millions de dollars, causé par l'Aide d'Urgence du Canada pour le Loyer Commercial (« AUCLC ») et des concessions de loyer octroyés à des locataires. Des provisions additionnelles de mauvaises créances de 1,1 millions de dollars ainsi qu'une réduction de la juste valeur des propriétés de 10,5 millions de dollars avaient alors eu un effet négatif sur le résultat d'exploitation net dudit trimestre.



Au cours du premier et deuxième trimestre de 2021, BTB n'a pas enregistré d'impacts majeurs reliés à la COVID-19. Les revenus et résultats du deuxième trimestre 2021 se sont améliorés démontrant une amélioration de la performance financière.





Au-delà de la trésorerie de 25,3 millions de dollars , les capacités financières du Fonds sont au-delà de 40 millions de dollars , ce qui permettrait à BTB d'acquérir approximativement 100 millions de dollars d'actifs, et ce, sans lever des fonds au marché.





Les FPE récurrents du deuxième trimestre 2021, sont 12,5 ¢ par part comparativement à 7,5 ¢ pour la période correspondante de 2020 et les FPEA récurrents du deuxième trimestre 2021 sont 11,8 ¢ par part comparativement à 6,7 ¢ pour la période correspondante de 2020 :







i. Le ratio des FPE récurrents est 59,9%, comparativement à 113,9 % au cours du deuxième trimestre de 2020.





ii. Le ratio des FPEA récurrents est 63,7 % comparativement à 126,6 % au cours du deuxième trimestre de 2020.

Ratio d'endettement: Au 30 juin 2021, le ratio d'endettement de BTB s'établissait à 56,0 % , une réduction de 2,6 % comparativement au même trimestre de 2020. Ce ratio continue de s'inscrire dans l'objectif de BTB de maintenir son ratio d'endettement sous le seuil de 60%. L'amélioration de ce ratio est principalement attribuable à la récente émission d'équité, de la conversion de certaines débentures de Série H par certains détenteurs au cours des derniers trimestres et du remboursement intégral de la ligne de crédit d'acquisition.





Au 30 juin 2021, le ratio d'endettement de BTB s'établissait à , une réduction de comparativement au même trimestre de 2020. Ce ratio continue de s'inscrire dans l'objectif de BTB de maintenir son ratio d'endettement sous le seuil de 60%. L'amélioration de ce ratio est principalement attribuable à la récente émission d'équité, de la conversion de certaines débentures de Série H par certains détenteurs au cours des derniers trimestres et du remboursement intégral de la ligne de crédit d'acquisition. Acquisition d'un immeuble industriel: le 29 juin 2021, BTB a conclu l'acquisition d'une propriété industrielle située au 6000, rue Kieran, à Ville Saint-Laurent à Montréal pour une considération totale de 15,25 millions de dollars (excluant les frais de transaction). Détenant une superficie locative de 99 000 pieds carrés, cette propriété est entièrement louée à Kore Outdoor Inc., un chef de file mondial dans la fabrication de produits de paintball de haute qualité.





le 29 juin 2021, BTB a conclu l'acquisition d'une propriété industrielle située au 6000, rue Kieran, à à Montréal pour une considération totale de (excluant les frais de transaction). Détenant une superficie locative de 99 000 pieds carrés, cette propriété est entièrement louée à Kore Outdoor Inc., un chef de file mondial dans la fabrication de produits de paintball de haute qualité. Placement par voie de prise ferme : le 28 avril 2021, BTB a clos un placement par voie de prise ferme. BTB a émis un total de 7 809 650 parts au prix de 4,05 $ la part, pour un produit brut total de 31,6 millions de dollars (excluant les frais de l'émission).





: le 28 avril 2021, BTB a clos un placement par voie de prise ferme. BTB a émis un total de au prix de la part, pour un produit brut total de de dollars (excluant les frais de l'émission). Prospectus préalable de base simplifié définitif: le 15 juin 2021, BTB a déposé et a reçu le visa des autorités pour un prospectus préalable de base simplifié définitif permettant à BTB d'accéder plus efficacement les marchés financiers canadiens pour un montant d'offre maximal de 200 millions de dollars.

UN MESSAGE DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Nous sommes fiers de présenter des résultats solides pour un deuxième trimestre consécutif. Au cours des derniers mois, nous avons solidifié nos bases fondamentales et nous émergeons de la pandémie avec des assises plus solides.

Les activités du dernier trimestre ont démontré notre détermination envers la croissance stratégique de BTB, ce qui nous permet d'acheter des actifs relutifs. Au cours des deux prochains trimestres, nous nous concentrerons sur les occasions de placement, ce qui nous aidera à atteindre ou dépasser le seuil important de 1G$ d'actifs. Avec nos liquidités et la marge de crédit disponible, BTB peut acquérir des propriétés sans lever des fonds au marché.

Notre ratio des FPE récurrents est 59,9 % pour le trimestre, tandis que notre ratio des FPEA récurrents est 63,7 %, enregistrant une amélioration significative de ces ratios, pour un quatrième trimestre consécutif. Notre ratio d'endettement total a encore chuté, s'établissant à 56,0% à la fin du deuxième trimestre 2021.

Alors que nous retrouvons des conditions d'affaires au retour à la normale, nous sommes sur un train solide pour lancer une nouvelle phase de croissance pour le Fonds. »

SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS AU 30 JUIN 2021

Nombre total d'immeubles: 65

65 Superficie locative totale: environ 5,4 millions de pieds carrés

environ 5,4 millions de pieds carrés Actif total: 965 millions de dollars

965 millions de dollars Capitalisation boursière: 299 millions de dollars

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS CHOISIS

Les deux tableaux ci-dessous présentent un résumé des résultats des trimestres clos les 30 juin 2021 et 2020.

Renseignements Trimestriels

Trimestres clos les 30 juin



(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par part) Trimestre Cumulatif (six mois) 2021 2020 ∆% 2021 2020 ∆%

$ $

$ $

Information financière











Produits locatifs 26 034 23 063 12,9 49 566 46 931 5,6 Résultat d'exploitation net(1) 15 574 12 419 25,4 27 988 25 185 11,1 Bénéfice net et résultat global 7 161 (1 101) 750,4 9 671 (6 688) 244,6 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 10 983 7 173 53,1 18 513 14 722 25,8 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (IFRS) 8 162 10 534 (22,5) 21 311 21 208 0,5 Distributions 5 508 5 375 2,5 10 336 11 983 (13,7) Fonds provenant de l'exploitation (FPE)(1) récurrents 9 202 4 710 95,4 14 932 10 987 35,9 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA)(1) récurrents 8 647 4 237 104,1 14 153 9 754 45,1 Actif total





965 051 934 776 3,2 Ratio d'endettement hypothécaire





53,7 % 52,8 % 1,7 Taux d'intérêt moyen pondéré de la dette hypothécaire





3,77 % 3,75 % 0,5 Capitalisation boursière





298 703 192 864 54,9 Information financière par part











Bénéfice net et résultat global 9,8¢ (1,7)¢ 696,5 14,1¢ (10,6)¢ 233,0 Distributions 7,5¢ 8,5¢ (11,8) 15,0¢ 19,0¢ (21,1) FPE(1) récurrents 12,5¢ 7,5¢ 66,7 21,7¢ 17,5¢ 24,2 FPEA(1) récurrents 11,8¢ 6,7¢ 76,1 20,5¢ 15,5¢ 32,3

Trimestres closles 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les données par part) Trimestre Cumulatif (six mois) 2021 2020 2021 2020

$ $ $ $ Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (IFRS) 8 162 10 534 21 311 21 208 Charges salariales de location 184 137 403 294 Coûts de transaction à l'achat et la disposition d'immeubles de placement et frais de remboursement anticipé (188) (882) (188) (1 790) Ajustements liés à la variation des autres éléments du fonds de roulement 6 447 219 5 184 1 571 Produits financiers 262 116 396 229 Charges d'intérêts (5 424) (5 933) (11 215) (11 860) Réserve pour investissements de maintien non récupérables (519) (461) (990) (938) Réserve pour frais de location non récupérés (375) (375) (750) (750) Autres éléments (90) -- (186) -- FPEA(1) 8 459 3 355 13 965 7 964 Élément non récurrent







Coûts de transaction à l'achat et la disposition d'immeubles de placement, frais de remboursement anticipé et pénalités sur remboursements anticipés 188 882 188 1 790 FPE(1) RÉCURRENTS 8 647 4 237 14 513 9 754

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, les fonds provenant de l'exploitation récurrents et les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

