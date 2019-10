Avec Clair, l'indice universel d'évaluation du luxe, Rebag transforme le secteur de la revente

L'autorité en la matière, sac à main de luxe, lance un outil novateur indiquant instantanément la valeur de revente actuelle de votre sac à main

NEW YORK, 24 octobre 2019 /CNW/ - Rebag, destination incontournable pour l'achat et la vente de sacs à main de luxe, annonce avoir lancé un outil de pointe dont le côté révolutionnaire est qu'il affiche instantanément la valeur de revente de tout sac que vous convoitez ou avez déjà dans votre armoire. Rendez-vous donc avec « Clair by Rebag », l'indice d'évaluation globale du luxe aux fins de la revente.

Premier du genre, puissant logiciel privatif, Clair, qui a mis cinq ans à voir le jour, permet à Rebag de générer rapidement une offre extrêmement précise, de quoi outiller les consommateurs en les aidant à tirer le meilleur parti de chaque achat de sac à main de luxe. Conçu pour déterminer la valeur de tout sac à main sur un répertoire comptant plus de 50 marques et 10 000 sacs, Clair propose aux consommateurs un prix exact, entièrement automatisé, que Rebag est prêt à payer, à l'instant même, pour acquérir l'article en question.

« Alors que se multiplient le nombre de consommateurs qui se demandent ce qu'il en est de la valeur de revente de leurs achats de luxe, nous avons mis au point une taxonomie, un moyen plus transparent de faire des achats plus judicieux », a expliqué Charles Gorra, fondateur et chef de la direction de Rebag. « Après avoir passé des années à recueillir des données et à analyser le marché des sacs à main de luxe, nous estimons que Clair est notre façon de partager ce savoir avec le monde, et ce n'est que le début. »

Dans un secteur où les prix sont notoirement entourés de mystère, Rebag a créé un indice d'évaluation facile d'emploi et assorti de codes universels, ainsi que de catégories d'état, servant aux revendeurs du monde entier de référence commune en matière de prix. Étant à vocation sectorielle, cet outil, en levant le voile opaque sur le marché de la revente de sacs à main, permet aux consommateurs de mieux s'aviser de leurs achats, d'en connaître à l'avance la valeur et de considérer les sacs à main comme une nouvelle catégorie d'investissement. Clair s'adresse à tout le monde, pas seulement à ceux qui achètent et vendent chez Rebag. Qui plus est, l'outil, en réduisant les délais d'affichage d'une proposition de prix, élimine les frictions et les hésitations souvent ressenties par les consommateurs en matière de revente.

S'agissant de sacs à main de luxe, « Clair by Rebag » permet d'en déterminer la valeur, instantanément, en trois étapes faciles : on peut fréquenter le site Web ou l'application Rebag, accéder au portail Clair pour sélectionner la marque, le modèle, le style et la taille du sac à main, puis dire à Clair un peu plus sur la couleur et l'état, et la valeur de revente de votre sac à main sera générée d'office.

Une évaluation de Clair n'engage nullement les consommateurs à acheter ou à vendre chez Rebag; en fait, elle ne fait ouvrir que plus de possibilités. Une fois avertis de ce que réserve l'avenir de leur sac à main, les clients peuvent décider d'y tenir, l'estimant un placement pour la postérité, de le mettre en consignation, de le vendre ou de l'échanger via Rebag ou même d'en acheter d'autres et davantage : les options sont infinies.

Il est difficile d'imaginer perdre l'amour, ne plus être amoureux, mais la réalité est que nous avons tous des bagages indésirables. Vous voulez connaître la valeur réelle de votre sac à main? Il suffit de demander à Clair. L'outil « Clair by Rebag » sera officiellement dévoilé le 24 octobre et accessible à tous les consommateurs sur mobile ou site Web. Pour tout complément d'information sur « Clair by Rebag », rendez-vous sur rebag.com/clair.

