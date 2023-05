CALGARY, AB, le 11 mai 2023 /CNW/ - Avanti Software, un important fournisseur canadien de solutions de gestion du capital humain (HCM) comptant plus de quatre décennies d'expérience dans le domaine de la paie, est heureux d'annoncer la migration réussie de tous ses clients vers le nuage. Il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise et ses clients, qui permet une plus grande souplesse et une plus grande flexibilité, tout en offrant des améliorations novatrices aux produits et une expérience utilisateur améliorée pour des centaines de clients canadiens.

Le processus de migration a été réalisé au début de 2023, et toutes les données de nos clients ont été transférées en toute sécurité dans le nuage. Cela signifie que nos clients peuvent maintenant accéder à leurs données partout, en tout temps, au moyen de n'importe quel appareil connecté à Internet. Ces derniers n'ont plus à se préoccuper de l'entretien de serveurs coûteux et complexes sur place, car toutes leurs données et applications sont maintenant hébergées dans le nuage.

« Nous sommes heureux d'annoncer la migration réussie de tous nos clients vers le nuage, a déclaré Amin Lalani, chef de la direction d'Avanti. En tant que principal fournisseur de solutions de gestion du capital humain au Canada, nous comprenons les défis auxquels nos clients sont confrontés. C'est pourquoi nous nous sommes donné comme mission de devenir le partenaire indéfectible dont ils ont besoin à chaque étape de leur croissance. Il s'agit d'une initiative majeure, et nous croyons que ce changement aidera nos clients à devenir plus efficaces, sécuritaires et souples dans le cadre de leurs activités. »

La solution de gestion du capital humain d'Avanti Software comprend un logiciel de paie canadien hautement configurable, une solution native pour la gestion des présences et des solutions de RH et d'intégration. La migration vers le nuage permettra à Avanti d'offrir à ses clients un degré encore plus élevé de configuration, de sécurité et d'automatisation, tout en accélérant l'innovation et la mise en marché de produits. Les clients d'Avanti peuvent désormais profiter de ces avantages, en sachant que leurs données sont stockées de façon sécuritaire dans le nuage.

« Nous tenons à remercier nos clients de leur collaboration et de leur soutien tout au long du processus de migration, a ajouté Elisha Elliott, vice-présidente, Expérience client. Nous comprenons que le changement peut être difficile, mais nous sommes convaincus que cette transition vers le nuage améliorera davantage notre capacité à offrir un service exceptionnel à nos clients. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat pour nous assurer qu'ils atteignent leurs objectifs commerciaux. »

À propos d'Avanti Software Avanti Software est un important fournisseur de solutions de gestion du capital humain (HCM) au Canada. L'entreprise offre des logiciels canadiens de gestion de la paie et du personnel hautement configurables et sert ses clients d'un océan à l'autre. Possédant plus de quatre décennies d'expérience, Avanti est consciente des défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes et démontre un engagement envers l'excellence et le service à la clientèle, tout en visant à devenir un partenaire indéfectible à chaque étape de leur croissance. Pour en savoir plus, visitez le www.avanti.ca.

