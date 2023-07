LACHINE, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Simard Transport, compagnie de transport établie depuis 1943 au Québec et au Canada, est fière d'être parmi les premières entreprises québécoises à jouer un rôle actif dans la décarbonation des transports lourds en annonçant l'ajout de quatre camions électriques à sa flotte actuelle. Par son esprit innovant, Simard pave ainsi la voie et démontre son leadership dans l'industrie du camionnage en débutant sa transition énergétique afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

1. Sylvain Cabanetos, Chargé de comptes, Cléo 2. Asma Merdassi, Chargée de projets, Cléo 3. Jeff Desruisseaux, PDG, Cléo 4. Ferris Abraham, Vice-président, Simard Transport 5. Donald Abraham, Vice-président, Simard Transport 6. Joe Vannelli, PDG, Simard Transport 7. Brandon Abraham, Directeur, services partagés, finances, Simard Transport 8. Thierry Salem, Directeur, ventes, Globocam 9. Guillaume Chénard, Vice-président, ventes, Globocam 10. Normand St-André, Représentant aux ventes, camions neufs, Globocam 11. Guy Landry, Vice-président sénior, ventes, Globocam (Groupe CNW/Cléo)

Simard Transport s'est également associée à Cléo, filiale d'Hydro-Québec, afin de prendre en charge le déploiement de son infrastructure de recharge. « Nous nous réjouissons de nous associer à Simard Transport pour offrir notre service clés en main ainsi qu'une gestion dynamique de la recharge grâce à notre plateforme intelligente. », a déclaré Jeff Desruisseaux, PDG de Cléo. « La mission de Cléo est d'accompagner les opérateurs de parcs de véhicules de tous les secteurs d'activité dans la réussite de leur transition vers l'électrification. Cette collaboration nous permettra de propulser la transformation du transport lourd vers un avenir durable. » Le service clés en main de Cléo comprend aussi la gestion dynamique de la recharge grâce à sa plateforme. Cette plateforme intelligente, développée au Québec, vise à assurer la fiabilité de la recharge en pilotant les bornes à distance et à réduire les coûts d'électricité en diminuant les appels de puissance.

Les quatre camions eCascadia de marque Freightliner sont les premiers à être livrés en sol québécois par un concessionnaire québécois, pour un transporteur québécois. Simard Transport a fait confiance à l'entreprise familiale GLOBOCAM, le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec, pour l'achat de ses camions électriques. « GLOBOCAM a épaulé Simard Transport tout au long du processus décisionnel. Nous avons participé aux analyses techniques et opérationnelles pour nous assurer que les camions répondent bien à leurs besoins, nous leur avons offert de la formation en plus de les accompagner dans le processus de demandes de subventions », mentionne Guillaume Chénard, Vice-président, ventes chez GLOBOCAM. La transition énergétique est un objectif phare pour GLOBOCAM qui souhaite accompagner ses clients dans ce virage vers les sources d'énergies renouvelables. Ce réseau de concessionnaires se positionne donc comme étant le guichet unique par excellence pour répondre à tous les besoins des transporteurs.

Il va de soi que la collaboration de tous les acteurs de l'écosystème québécois des transports électriques et intelligents (TÉI) est nécessaire si nous souhaitons réduire les émissions de GES produits par les transports. Ce projet en est un bel exemple et les trois entreprises souhaitent qu'il réussisse à inspirer l'industrie à se décarboner.

Le projet en bref :

4 camions eCascadia équipés d'une batterie 438 kW/h et d'une puissance équivalente à un moteur 470 hp

2 bornes Detroit eFill de 120 kW

eFill de 120 kW 2 bornes ABB DC Wallbox de 24 kW

1 site - 1800, 46e Avenue, Lachine , Québec

À PROPOS DE SIMARD

Bienvenue chez Simard, où l'innovation rencontre l'excellence depuis 1943 !

En tant qu'entreprise de logistique de premier plan, nous sommes fiers de fournir un service de qualité supérieure qui répond aux divers besoins de nos précieux clients.

Avec un engagement indéfectible envers la satisfaction du client, notre équipe de professionnels dévoués travaille sans relâche pour fournir des solutions de fine pointe qui dépassent les attentes.

En combinant notre expertise, une technologie innovatrice et notre passion pour les améliorations continues, nous nous engageons à créer une expérience exceptionnelle pour chaque client, à chaque fois.

Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante où nous redéfinissons les normes de l'industrie et établissons de nouveaux repères pour le succès.

À PROPOS DE CLÉO

Cléo est une filiale d'Hydro-Québec et sa mission est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable. Pour en savoir plus, consultez notre site web et notre page LinkedIn.

À PROPOS DE GLOBOCAM

Fondée dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, en 1994, GLOBOCAM est devenue au fil des ans le plus important réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Comptant sur une équipe de plus de 500 personnes réparties dans huit concessionnaires, l'entreprise familiale offre la vente de camions neufs de marques Freightliner et Western Star, la vente de camions usagés de toutes marques, ainsi que la réparation et l'entretien complet de ces véhicules. Elle opère également un vaste département de pièces et un volet de financement.

