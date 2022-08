QUÉBEC, le 22 août 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec souhaitent informer le public que des progrès ont été réalisés dans les discussions concernant le maintien, la protection et le rétablissement du caribou boréal. Ceci permet aux deux ordres de gouvernement d'affirmer, aujourd'hui, qu'ils sont confiants de parvenir à une entente visant le maintien, la protection et le rétablissement du caribou forestier sur le territoire québécois.

Le caribou boréal figure sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril du Canada depuis 2003 et sur la liste des espèces vulnérables au Québec sous la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec depuis 2005.

Le gouvernement du Québec, avec l'appui financier du gouvernement fédéral et en collaboration avec les nations autochtones concernées par le caribou boréal et montagnard de la Gaspésie, souhaite prendre des mesures additionnelles importantes qui se traduiront par des retombées positives et tangibles pour l'ensemble des populations locales de caribou. L'objectif est de tendre vers l'autosuffisance à long terme de toutes les populations de caribou en appliquant des mesures et des échéanciers adaptés à chacune de ces populations. Les mesures mises en place viseront à réduire le taux de perturbation de l'habitat du caribou forestier et montagnard de la Gaspésie de manière à atteindre un pourcentage de 65 p. 100 d'habitat non perturbé dans chacune de leurs aires de répartition selon les mesures et échéanciers adaptés à chacune des populations. Pour ce faire, le Québec entend utiliser les outils à sa disposition pour la protection du territoire, notamment les habitats fauniques légaux, les refuges biologiques, les protections administratives et le démantèlement de chemins forestiers.

Les discussions se poursuivent entre les gouvernements afin de convenir de la façon dont le gouvernement du Canada appuiera financièrement le plan et les mesures de transition du Québec afin de minimiser les impacts socio-économiques que pourraient induire des mesures de protection accrues du caribou et de son habitat.

Les gouvernements du Canada et du Québec sont confiants que cette négociation mènera à la conclusion d'une entente entre les parties afin de tendre, à long terme, vers l'autosuffisance des populations de caribou et au maintien de celles-ci dans leur habitat de manière à favoriser leur rétablissement.

Afin de démontrer son implication dans la démarche en cours ainsi que sa grande préoccupation à l'égard de la conservation du caribou, le Québec met en œuvre présentement des mesures à court terme totalisant près de 12 millions de dollars. Le gouvernement du Canada contribuera à hauteur de 6,1 millions de dollars pour permettre la mise en œuvre de ces mesures, incluant du financement afin de soutenir le leadership des nations autochtones pour la conservation du caribou.

Enfin, le Québec en profite pour réitérer son engagement à publier sa stratégie finale sur le caribou forestier et montagnard et annonce que cette stratégie sera rendue publique d'ici la fin du mois de juin 2023.

Citations

« Nos récentes discussions ont progressé et nous continuerons notre travail pour en venir à une entente à long terme visant la protection du caribou. Le caribou est un symbole national, mais il est menacé et les populations de ses troupeaux sont en déclin. La seule façon de sauver le caribou est de travailler ensemble avec tous les niveaux de gouvernement et avec les peuples autochtones, les premiers gardiens de la terre. Les efforts que nous déployons aujourd'hui auront des impacts positifs sur le caribou. Nous suivrons de près nos progrès pour nous assurer que nous atteignons les objectifs nécessaires au rétablissement de troupeaux sains de caribous. Ces discussions interviennent alors que le Canada se prépare à accueillir le monde entier à la conférence COP15 qui se tiendra à Montréal en décembre. Notre leadership en matière de protection de la diversité n'a jamais été aussi important. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les avancées significatives dans les discussions montrent une volonté commune d'assurer le maintien, la protection et le rétablissement du caribou. Alors que les pourparlers se poursuivent, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs continue d'être proactif, comme en témoignent les nombreux projets sur le terrain. Ce sont autant de gestes concrets et porteurs de résultats significatifs qui trouveront écho dans la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards attendue l'an prochain. »

- M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Twitter du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Page Facebook du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Michel Vincent, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, 514 231-2251; Relations avec les médias, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs418 521-3875, [email protected]