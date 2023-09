Avancées importantes en matière d'identité numérique pour le Québec - Rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux sur la confiance numérique et la cybersécurité

NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, dresse un bilan positif de sa participation à la 3e rencontre fédérale, provinciale et territoriale (FPT) sur la confiance numérique et la cybersécurité. Cette rencontre a permis des avancées importantes en matière d'identité numérique, un domaine pour lequel l'innovation du Québec a été reconnue une fois de plus.

Le ministre Caire a profité de sa participation pour annoncer la signature d'une entente de collaboration entre les gouvernements du Québec et de la Colombie-Britannique en matière de transformation numérique gouvernementale. L'objectif de cette entente est notamment de mettre à profit l'expertise développée au Québec pour rendre interopérables les services d'identité numérique des deux gouvernements.

La rencontre, qui réunissait les ministres et les sous-ministres responsables de la cybersécurité et du numérique du Canada, a aussi permis au Québec de présenter l'état d'avancement de ses travaux en matière de transformation numérique de l'administration publique.

Rappelons que c'est l'initiative du Québec qui a permis la tenue de la première rencontre fédérale, provinciale et territoriale sur la confiance numérique et la cybersécurité en juin 2022, à Québec.

« Je me réjouis de la collaboration entre les différents gouvernements sur la question de la confiance numérique et la cybersécurité et l'entente annoncée aujourd'hui avec le gouvernement de la Colombie-Britannique confirme la pertinence de cette collaboration intergouvernementale. Le Service québécois d'identité numérique permettra aux citoyens d'obtenir des attestations d'identité numérique de façon simple, rapide et sécuritaire. Cette collaboration avec la Colombie-Britannique permettra de simplifier la vie des citoyens des deux provinces, et ce, en s'assurant de la sécurité des données. L'entente constitue un pas de plus dans le virage numérique entamé par le gouvernement du Québec. Offrir à la population des services numériques efficaces et reconnus est une priorité. Cette entente est une étape qui s'inscrit dans cette volonté d'améliorer les services offerts à la population en utilisant au mieux le potentiel des technologies du numérique. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Les gouvernements du Québec de la Colombie-Britannique font preuve de leadership avec leurs projets respectifs en matière d'identité numérique : Le Programme Service québécois d'identité numérique pour le Québec; Le Digital Identity and Trust Program pour la Colombie-Britannique.

Le Québec est un précurseur avec son Programme Service québécois d'identité numérique, une fondation innovante qui propulsera le citoyen dans l'ère du numérique en lui procurant une identité numérique de confiance tout en simplifiant son utilisation des services gouvernementaux.

Aucun renseignement personnel sur les citoyens ne sera échangé entre les deux gouvernements dans le cadre de cette collaboration.

L'entente prévoit que d'autres gouvernements canadiens pourront y adhérer.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a pour mission d'animer et de coordonner les actions de l'État dans les domaines de la cybersécurité et du numérique, de proposer au gouvernement les grandes orientations en ces domaines, de déterminer les secteurs d'activités où il entend agir en priorité et de proposer au gouvernement des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec.

