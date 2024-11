Avancées du Plan santé - Vers un accès aux soins de santé pour les 8,5 millions de Québécois

QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - En plein déploiement de son Plan santé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté le portrait des avancées réalisées depuis mars 2022. Le gouvernement est bien conscient que la population souhaite un meilleur accès à son réseau de la santé et des services sociaux. C'est pourquoi tous les changements de fond réalisés depuis deux ans convergent vers cet objectif. Le ministre de la Santé a affirmé que son but était d'offrir une prise en charge aux 8,5 millions de Québécois d'ici l'été 2026.

Le Plan santé se concrétise

Depuis sa présentation en mars 2022, le gouvernement a posé plusieurs gestes pour améliorer le système de santé et des services sociaux. Plusieurs des 50 mesures du Plan santé sont orientées vers l'amélioration du réseau de la santé et des services sociaux, autant pour les patients et patientes que pour le personnel, par exemple :

Plus de pouvoirs aux autres professionnels, comme les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) et les pharmaciens, afin de faciliter l'accès aux soins pour la population;

Conclusion des ententes collectives, avec le Front commun et la FIQ, pour améliorer les conditions de travail du personnel;

Prise en charge collective grâce au Guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour améliorer l'accès à un médecin, un professionnel ou une professionnelle de la santé;

Fin graduelle du recours aux agences privées et arrivée progressive des équipes volantes pour renforcer les équipes dans les régions;

Augmentation des admissions en médecine et intention de projet de loi sur l'obligation de pratique au public pour les médecins dans les premières années suivant la fin de leurs études;

Formations accélérées pour les préposé(e)s aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires;

Accès renforcé aux services de santé mentale grâce à des partenariats avec des organismes communautaires pour les jeunes et le programme Agir tôt;

Poursuite du virage en soutien à domicile et augmentation du nombre d'heures de services réalisées en soutien à domicile;

Diminution de la paperasse des médecins pour qu'ils se consacrent aux soins.

Vers une meilleure prise en charge

Dans le cadre des négociations avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le gouvernement veut assurer une prise en charge complète à 8,5 millions de Québécois. Cette meilleure prise en charge sera facilitée grâce aux nombreuses réalisations du Plan santé. D'une part, les personnes qui sont actuellement inscrites auprès d'une ou un médecin de famille vont le conserver. D'autre part, tous ceux et celles qui ne sont pas inscrits auprès d'une ou un médecin de famille vont désormais être pris en charge et auront accès à un professionnel de la santé, notamment une ou un médecin de référence, dans un milieu de soins de leur région, comme un Groupe de médecine de famille (GMF) ou un CLSC.

Citation :

« Les Québécois ont raison de vouloir un meilleur accès à leur réseau de la santé et des services sociaux, et nous y travaillons tous les jours. Aujourd'hui, nous avons présenté les avancées du Plan santé qui nous permettent de nous donner un objectif clair, ambitieux et réaliste : offrir à la population une prise en charge d'ici l'été 2026. Nous travaillerons en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens et les autres professionnels de la santé pour atteindre cet objectif. Nous avons toujours été transparents dans nos réalisations et nos défis. Chose certaine, nous avançons dans la bonne direction. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Dans le cadre du contexte démographique changeant, l'augmentation de la population et le vieillissement de la population, la demande pour les services continuera d'augmenter. Nous devons donc déployer les efforts pour renforcer notre réseau public.

L'annonce d'aujourd'hui s'additionne aux mesures du Plan santé afin d'augmenter et d'améliorer l'offre de soins et de services au Québec. En parallèle, le ministre de la Santé a annoncé récemment que la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux serait davantage orientée vers la prévention, afin d'avoir un effet sur la demande.

Rappelons que Santé Québec entrera officiellement en fonction le 1er décembre prochain.

