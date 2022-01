AUXICO SIGNE UN PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'EXPLOITATION ET LE COMMERCE DE TERRES RARES ISSUES DE RÉSIDUS D'ÉTAIN AU BRÉSIL

MONTRÉAL, le 6 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec la coopérative minière brésilienne Cooperativa Estanífera de Mineradores da Amazônia Legal Ltda (« CEMAL ») pour l'exploitation et le commerce de terres rares issues de résidus d'étain provenant de gisements situés sur une superficie estimée de 18 000 hectares à Masangana, dans les municipalités d'Ariquemes et de Monte Negro, dans l'État du Rondônia, au Brésil. Les propriétés contiendraient 30 000 000 tonnes de résidus d'étain, mais les données qui appuient cette estimation n'ont pas été examinées ni vérifiées sur place par la personne qualifiée d'Auxico. Les gisements sont situés dans la province stannifère du Rondônia, qui contient l'une des plus grandes réserves de cassitérite (minerai d'étain) au monde.

Des échantillons de concentrés recueillis par les propriétaires sur la propriété ont récemment été analysés par le centre de recherche Coalia de Thetford Mines, au Québec. Les résultats de l'échantillonnage, présentés dans le tableau ci-dessous, indiquent un contenu total d'oxydes de terres rares de 63,49 %.

Métal Symbole Teneur (%) Récupération

par procédé

ultrasonique (%)







Cérium CeO 2 35,90 94,43



Dysprosium Dy 2 O 3 0,28 83,54



Gadolinium Gd 2 O 3 0,17 100,00



Lanthane La 2 O 3 15,17 94,24



Néodyme Nd 2 O 3 9,04 92,51



Praséodyme Pr 6 O 11 0,89 100,00



Samarium Sm 2 O 3 0,90 93,28



Yttrium Y 2 O 3 1,14 80,80





Total d'OTR (%) 63,49







Coalia a obtenu les résultats ci-dessus par fluorescence X.

Comme elle l'annonçait dans son communiqué du 29 novembre 2021, la Société a réalisé une série d'essais métallurgiques sur des échantillons de divers gisements en utilisant un procédé ultrasonique d'extraction. Les résultats des essais effectués sur les échantillons du Brésil, présentés dans le tableau ci-dessus, démontrent que le procédé est très efficace pour les échantillons de terres rares de grande valeur, permettant d'obtenir un taux de récupération de certains métaux de plus de 80 % après une lixiviation de deux heures.

Conformément au protocole d'entente, Auxico dispose d'une période exclusive de 180 jours pour effectuer un contrôle préalable, pour lequel la Société versera un paiement unique de 100 000 $ US à la CEMAL. Si les résultats du contrôle satisfont Auxico, les parties signeront une entente définitive et formeront une coentreprise pour le développement des propriétés au Brésil, dont au moins 51 % des bénéfices nets iront à Auxico, qui fournira en échange 100 % du capital requis pour les opérations techniques, l'exploration, l'exploitation, la concentration, le transport et la commercialisation des terres rares issues de résidus d'étain. Auxico pourra faire l'achat ou la location des propriétés, à un prix convenu avec la CEMAL.

Personne qualifiée

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. La personne qualifiée demande au lecteur de porter attention à l'avis ci-dessous.

Avis : Les échantillons décrits ci-dessus ont été sélectionnés par les propriétaires et envoyés au laboratoire Coalia de Thetford Mines, au Québec. La personne qualifiée estime qu'il faut effectuer une visite en personne et établir un programme d'échantillonnage indépendant assorti de mesures de contrôle et d'une chaîne de possession adéquates, et que par conséquent, les chiffres ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101. Puisqu'il est impossible d'établir de façon indépendante la chaîne de possession à partir des échantillons décrits ci-dessus, la Société n'assure pas la fiabilité des échantillons et des résultats. La Société et la personne qualifiée se dégagent de toute responsabilité quant aux valeurs présentées dans le présent communiqué, qui sont données à titre indicatif et pour montrer le potentiel de ces propriétés, qui ne peut être établi que par un contrôle préalable par la personne qualifiée d'Auxico.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected] [email protected]

Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

