MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG, OTCQB: AUXIF) (« Auxico » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que le projet Minastyc, propriété de la Société, a reçu un certificat d'inscription minière de l'Agencia Nacional de Minería (« ANM »), en lien avec le titre minier de la propriété, ce qui garantit à la Société les droits d'exploration etd'exploitation de la propriété jusqu'en 2040.

De plus, la Société a exécuté un accord d'exploitation exclusif et un contrat de sûreté réelle pour la production future avec le détenteur du titre minier, M. Climaco Unda. L'exécution de ces accords autorise la Société à entreprendre la production durant la période de transfert du titre minier, permettant à Auxico de mettre en œuvre un plan d'exploitation qui comporte des zones minières clés de la propriété Minastyc où se trouvent des échantillons à teneur élevée en étain prélevés dans le cadre de programmes d'exploitation antérieurs. Le contrat de sûreté réelle confère le droit à la Société d'exécuter des tâches minières et d'entrer dans la production de la propriété Minastyc, et garantit par nantissement l'obligation de M. Climaco Unda à assigner le titre minier à Auxico.

Le titre minier du projet Minastyc couvre une superficie totale de 188 hectares à Puerto Carreño, département de Vichada, en Colombie, une propriété riche en minéraux critiques qui contient des échantillons avec des teneurs allant jusqu'à 62,13 % d'étain, parmi les terres rares, ainsi que du tantale et du niobium, entre autres. La Société a commencé à planifier les opérations de production minière à petite échelle, dans l'intention d'atteindre un volume de jusqu'à 300 tonnes par mois, en commençant par la phase 1 (zone de 18,4 hectares), soit la production de concentrés d'étain à partir des secteurs à forte teneur de la propriété identifiés lors de programmes d'échantillonnage précédents (voir Tableau 1).

Pierre Gauthier, président et chef de la direction de Ressources Auxico Canada inc., commente : « Nous sommes vraiment heureux d'annoncer la réussite de la conclusion du processus d'inscription du titre minier et de l'accord d'exploitation exclusif pour le projet Minastyc. Le fait d'avoir reçu le droit d'exploiter la propriété pour les deux prochaines décennies réduit grandement les risques liés au projet. Dans un rapport de juin 2019, Miguel Jaramillo suggère que la minéralisation à valeur commerciale ne peut être vérifiée que par l'échantillonnage de masse, puisque les échantillons collectés lors d'activités d'échantillonnages de rainure ne sont pas de taille suffisante pour détecter la présence de minéraux critiques généralement associés à de plus grandes fractions. Lors d'activités d'exploitations précédentes, on a déterminé que ces minéraux critiques à particules plus grandes peuvent être concentrés lors d'un simple processus de criblage. En raison de sa teneur en minéraux critiques, Minastyc est bien positionnée pour l'expédition directe de concentrés commerciaux. Nous croyons que notre investissement dans le développement des activités minières de Minastyc sera avantageux pour toutes les parties prenantes, dont notre base d'actionnaires, la nation colombienne, le département de Vichada et la communauté locale de Puerto Carreño. »

Comme annoncé en juin 2021, Auxico a découvert une zone à forte teneur en étain et en tantale renfermant également du titane, du niobium, du scandium et du hafnium sur sa propriété de Minastyc grâce à un programme d'échantillonnage dans des puits; voir le Tableau 1 du communiqué du 24 juin 2021. Les échantillons de la zone à forte teneur en étain et en tantale ont été recueillis par batéiage et criblage, puis envoyés à Thetford Mines, au Québec, aux fins d'analyse par l'institut de recherche Coalia. Ces échantillons indiquaient des teneurs allant jusqu'à 62,13 % en étain, 25,08 % en tantale, 15,50 % en titane et 8,15 % en niobium, et la présence d'autres minéraux critiques comme des terres rares et du scandium (no d'échantillon 1 et 3 dans le tableau 1). Une troisième campagne d'échantillonnage analysée par l'institut de recherche Coalia en 2021 a de même indiqué des teneurs concentrées de jusqu'à 47,2 % d'étain, 9,49 % de néodyme, 31,09 % de cérium, 42,85 % de titane, 30,41 % de tantale et 25,44 % de niobium. L'objectif de la Société est de produire et d'exporter des métaux de terres rares, des métaux de transition, des métaux pauvres et des concentrés, à partir de la propriété de Minastyc.



No 1 No 2 No 3 MV4 MV8* MV11* Formule Concentrés SnO 2 33,75 % 44,60 % 62,13 % 20,42 % 15,42 % 70,10 % Ta 2 O 5 25,08 % 18,71 % 12,58 % 5,45 % 0,11 % 7,71 % TiO 2 15,50 % 11,46 % 6,40 % 7,28 % 0,89 % 1,47 % Nb 2 O 5 7,45 % 8,15 % 5,35 % 1,45 % 0,13 % 4,63 % SiO 2 3,23 % 1,71 % 1,25 % 8,60 % 13,63 % 6,64 % MnO 1,70 % 1,11 % 0,71 % 0,23 % 0,03 % 0,77 % PbO 0,73 % 0,86 % 1,21 % 0,36 % 0,25 % 1,39 % Sc 2 O 3 0,59 % 0,38 % 0,29 % 0,11 %

0,12 % ZrO 2 0,47 % 0,50 % 0,39 % 0,11 % 0,07 % 0,14 % HfO 2 0,34 % 0,24 % 0,16 % 0,05 %

0,08 % Yb 2 O 3 0,12 % 0,21 % 0,21 %



0,07 % P 2 O 5 0,12 % 0,13 % 0,29 % 0,38 % 0,39 %

Y 2 O 3 0,04 % 0,06 % 0,10 %





CeO 2



0,54 %





La 2 O 3



0,15 %





Gd 2 O 3 0,05 %





0,05 %

* Les échantillons MV8 et MV11 ont été prélevés dans la propriété adjacente à Minastyc

Tableau 1 : Concentrés analysés par fluorescence X à partir d'échantillonnages prélevés sur la propriété Minastyc durant deux campagnes.



Prix du marché par tonne ($ US) Formule SnO 2 26 000 $ Ta 2 O 5 250 000 $ TiO 2 3 540 $ Nb 2 O 5 48 800 $ Sc 2 O 3 892 210 $ ZrO 2 2 305 $ HfO 2 5 381 200 $ Yb 2 O 3 13 940 $ P 2 O 5 345 $ Y 2 O 3 32 770 $ CeO 2 3 416 $ La 2 O 3 600 $ Gd 2 O 3 42 870 $

Tableau 2 : Prix du marché provenant de sources tierces (dont la Bourse des métaux de Londres et de Shanghaï). Ces prix peuvent varier.

Droits d'inscription

Le projet Minastyc relève de la propriété de la Société, inscrite au nom du détenteur de titres M. Climaco Unda, avec l'assignation légale totale des droits, des permis et de toute inscription connexe à la concession à Auxico, inscrit à l'ANM. En vertu des contrats exécutés d'exploitation et de sûreté, le détenteur actuel de titres, M. Climaco Unda, détient l'obligation de transférer son titre minier à l'exploitant exclusif Auxico, et pendant ce temps, la Société maintient le droit d'exécuter toute activité d'exploitation minière à sa discrétion, dont l'installation de l'infrastructure nécessaire et la production minérale.

Le certificat d'inscription (no CRM-202308221848-479897), dont le titre minier (no LFH-14431X), sera valide jusqu'au 21 août 2040, et donne à Auxico le droit d'exploitation de la propriété et de production minérale. Cette approbation fait suite à l'octroi d'un permis environnemental de deux ans pour l'exploitation à petite échelle et à ciel ouvert en juin 2023, l'autorisation du plan de travail (« PTO ») de la Société par l'ANM, annoncée en mai 2022, et l'approbation de l'étude d'impact environnemental pour l'obtention d'un permis environnemental temporaire en avril 2023 de la société régionale autonome de l'Orénoquie.

Il s'agit d'une avancée majeure pour Auxico, étant donné les récentes décisions législatives proposées par l'ANM permettront des pratiques d'exploitation minière plus responsables et durables en Colombie, dont l'arrêt de l'octroi de permis pour l'exploitation de mines à ciel ouvert annoncé en août et en septembre 2023, qui oblige désormais les entreprises à se munir de permis environnementaux pour l'exploration afin de protéger l'environnement, resserre le contrôle étatique et exige la prévention des conflits entre les communautés et les entreprises d'extraction. L'émission des permis exigés jusqu'à aujourd'hui, et de façon rapide, est la preuve que la Société s'efforce de maintenir une exploitation responsable dans l'État de Vichada. L'approbation d'un permis environnemental général pour le projet Minastyc est une étape ultérieure pour la Société; ce permis autorisera une plus grande capacité de production minérale sur la propriété. La Société a également fait une demande de permis d'exportation.

Personne qualifiée

M. Ricardo Sierra, titulaire d'un baccalauréat ès sciences, membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM 3078246) et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, a révisé et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué. M. Sierra est consultant technique indépendant pour Ressources Auxico Canada inc.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

RESSOURCES AUXICO CANADA INC. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG, et sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président et chef de la direction,

Tél. : 1 514 299-0881

Président du conseil d'administration,

Ressources Auxico Canada inc.

Tél. : 1 514 296-1641

