AUXICO SIGNE UN ACCORD D'ENLÈVEMENT DE CONCENTRÉS D'ÉTAIN DU PROJET MASSANGANA DE RÉSIDUS D'ÉTAIN AU BRÉSIL

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer la signature d'un accord d'enlèvement avec l'entreprise Cuex Metal AG (« Cuex »), pour l'achat de concentrés d'étain commerciaux (cassitérite) du projet Massangana de résidus d'étains de la Société dans l'État de Rondônia, au Brésil. L'accord prévoit l'achat de 3 600 tonnes par année, sur cinq ans, pour un total de 18 000 tonnes de concentrés d'étain commerciaux. Selon les prix courants de la Bourse des métaux de Londres, le matériau est évalué à 330 millions de dollars américains. Cuex est la filiale suisse de Shanghai Qunxian Industrial (Group) Co., Ltd., une société chinoise de commerce extérieur de marchandises en vrac.

Auxico a l'intention de construire une installation de traitement d'une capacité de 2 500 tonnes par jour dans l'État de Rondônia qui produira annuellement 6 000 tonnes de cassitérite, 90 000 tonnes d'ilménite, 13 500 tonnes de colombite, 90 000 tonnes de zirconium et 37 500 tonnes de monazite. Des prévisions économiques récentes commandées par la Société et préparées par l'entreprise indépendante brésilienne PrimeStar prévoient des revenus annuels de 300 millions de dollars américains et un BAIIA annuel de 198 millions de dollars américains. La Société est présentement en négociation pour d'autres accords d'enlèvement de cassitérite, de colombite, de zirconium et de terres rares. Le début de la production commerciale est prévu pour le deuxième trimestre de 2023.

Le projet Massangana pourrait représenter 30 millions de tonnes de résidus, une estimation non conforme à la norme 43-101, selon une étude intitulée Investigation of tin and tantalum ores from the Rondônia Tin Province, northern Brazil, to develop optimized processing technologies (enquête sur les minerais d'étain et de tantale de l'État de Rondônia, dans le nord du Brésil, pour le développement de technologies de traitement optimales) de l'Agence allemande des ressources minérales et du Service géologique du Brésil. Il est possible de consulter cette étude à l'adresse suivante : https://www.auxicoresources.com/reports.

« Nous sommes vraiment ravis d'annoncer la signature de l'accord avec Cuex, une autre étape importante dans le développement du projet Massangana de résidus d'étain, a indiqué Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico. Avec un tel projet évolutif et durable et les précieuses collaborations de la Société, nous souhaitons devenir un fournisseur de confiance à long terme d'étain, de titane, de terres rares et d'autres minéraux clés pour les marchés internationaux. Nous continuons d'explorer d'autres partenariats stratégiques, et il nous tarde de tenir les marchés au fait des avancées sur ce plan. »

Auxico avait précédemment signé un accord de coentreprise avec Cooperativa Estanifera de Mineradores da Amazônia Legal Ltda. (« CEMAL ») pour la production de divers concentrés à partir des résidus d'étain du projet Massangana. Le détail de ce projet et les termes de l'accord de coentreprise ont été annoncés précédemment dans le communiqué publié par la Société le 7 juin 2022.

Le concentré de monazite provenant des résidus et fourni à Auxico par CEMAL a été analysé par l'institut de recherche Coalia de Thetford Mines, au Québec, et contenait 63,49 % de contenu total d'oxydes de terres rares (OTR).

Avis : L'estimation de 30 millions de tonnes de résidus d'étain est non conforme à la norme 43-101. Le concentré de monazite fourni contenait 63,49 % d'OTR. Il n'a pas été sélectionné sous la supervision de la personne qualifiée et, ainsi, il est impossible d'établir de façon indépendante la chaîne de possession de l'échantillon, qui est également non conforme à la norme 43-101. Les prévisions économiques effectuées par l'entreprise brésilienne sont basées sur des travaux antérieurs, qui n'ont pas encore été vérifiés sur le terrain sous la supervision de la personne qualifiée; ainsi, cette dernière et la Société n'assurent pas la fiabilité des valeurs et des prévisions économiques indiquées dans le présent communiqué. Les résultats des prévisions économiques sont présentés en tant que modèle conceptuel basé uniquement sur des études antérieures non conformes à la norme 43-101 et visent à donner une idée du potentiel modèle économique, également non conforme à cette norme.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

