MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la réussite de sa première vente de 96 tonnes de concentrés de terres rares provenant de la République démocratique du Congo (« RDC »), conformément à l'accord de représentation commerciale signé avec Central America Nickel (« CAN »), qui a été finalisé cette semaine. En tant que seule représentante commerciale, Auxico aura droit à une commission correspondant à 15 % du prix de vente. Voici les faits saillants de cette première transaction :

Le prix de vente était de 4 784 $ US par tonne métrique , pour un total de 458 899,52 $ US . Actuellement, un montant de 367 119,62 $ US, soit 80 % du prix de la vente, a été payé; le 20 % restant et le prix final seront réglés une fois que la matière sera arrivée à destination.

, pour un total de . Actuellement, un montant de 367 119,62 $ US, soit 80 % du prix de la vente, a été payé; le 20 % restant et le prix final seront réglés une fois que la matière sera arrivée à destination. L'accord d'enlèvement stipule qu'un minimum de 18 000 tonnes de concentrés de terres rares sera vendu au cours des cinq prochaines années (300 tonnes par mois, avec un objectif d'augmenter la quantité à 1 000 tonnes par mois), pour un total pouvant atteindre 60 000 tonnes de concentrés durant cette période. Aux prix actuels du marché, la valeur de cet accord est d'environ 278 millions $ US .

de concentrés de terres rares sera vendu au cours des cinq prochaines années (300 tonnes par mois, avec un objectif d'augmenter la quantité à 1 000 tonnes par mois), pour un total pouvant atteindre de concentrés durant cette période. Aux prix actuels du marché, la valeur de cet accord est d'environ . Les concentrés de terres rares, contenus dans des sables monazités non radioactifs, sont achetés de différentes coopératives de la province de Nord-Kivu, en RDC.

Pour les détails de la transaction, voir le tableau ci-dessous.

Facture provisoire no 1 Date de la facture provisoire :

2022-04-07





Quantité (kg) 95 908,80 Quantité provisoire

95 908,80 kg

Achat provisoire

@20 % de la valeur Élément Oxyde % dans le concentré OTR Récupération totale/OTR Prix demandé USD /1 000 kg de concentré 20 % Praséodyme Pr 2,618 % 99 % 99,5 % 146,09 3 824,44 764,89 Néodyme Nd 11,596 % 99 % 99,5 % 147,66 17 122,47 3 424,49 Terbium Tb 0,083 % 99 % 99,99 % 2 073,55 1 720,01 344,00 Dysprosium Dy 0,140 % 99 % 99,5 % 408,43 572,72 114,54 Gadolinium Gd 0,889 % 99 % 99,5 % 76,97 684,11 136,82

Prix préliminaire par tonne métrique (USD) 4 784,75 Total préliminaire (USD) 458 899,52 Total de la facture provisoire (USD) 80 % du total 367 119,62

Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico, s'est exprimé : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu notre première transaction de concentrés de terres rares de la RDC. Il s'agit d'une étape importante pour faire d'Auxico un acteur majeur du marché mondial des terres rares, dans la foulée des mesures stratégiques mises en place pour développer des sources diversifiées de minéraux essentiels. Maintenant que les procédures d'exportation ont été établies et que CAN a vendu le premier lot, nous nous attendons à ce que la vente de concentrés de terres rares de la RDC atteigne 1 000 tonnes par mois ».

Par ailleurs, Auxico détient 1 482 hectares dans la province de Vichada en Colombie; la Société y a découvert des concentrés à teneur élevée en terres rares, le contenu d'oxydes de terres rares dépassant 55 %. Auxico est aussi en train de conclure un accord de coentreprise pour un projet de résidus d'étain dans la province de Rondonia, au Brésil. On estime que le projet pourrait représenter 30 000 000 de tonnes de résidus contenant en moyenne 2,83 % d'oxydes de terres rares (OTR) (soit 840 000 tonnes).

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Avis : Le nombre de tonnes estimé et la teneur en OTR pour le projet de résidus d'étain au Brésil présentés dans le présent communiqué ne sont pas conformes au Règlement 43-101.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

