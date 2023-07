MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE : AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») annonce qu'elle a octroyé 2 700 000, options d'achat d'actions à des officiers, à des administrateurs et à des consultants de la Société. Ces options d'achat d'actions ont un prix d'exercice de 0,30 $, aucune période d'acquisition et une date d'expiration du 6 juillet 2028.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG, et sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signed. » « signed. »



Pierre Gauthier,

Président et chef de la direction,

Ressources Auxico Canada inc.,

[email protected]

Tél. : 1 514 299-0881

Mark Billings,

Président du conseil d'administration,

Ressources Auxico Canada inc. ,

[email protected],

Tel : +1 514 296 1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni elle ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la CSE) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs ». De tels énoncés sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et les rendements, réalisations ou résultats attendus exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Même si la Société croit, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, de la situation actuelle, des développements attendus et d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs présentés ici sont raisonnables, il ne convient pas de s'y fier indûment, parce que la Société ne peut donner aucune assurance quant à leur concrétisation. Employés dans ce communiqué, les mots « estimation », « projet », « conviction », « anticiper », « intention », « attente », « planifier », « prévoir », « pourrait » ou « devrait », leur pendant négatif, leurs variantes ou des termes semblables révèlent qu'il s'agit d'un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs et renseignements contenus dans ce communiqué portent notamment sur les études prévues, le programme de forage et le développement des projets Minastyc ou Massangana, leur programme d'échantillonnage, leurs indications et d'autres projets miniers et zones prometteuses connexes, relatifs aux activités de la Société au Brésil, en Colombie ou en République démocratique du Congo. Ces énoncés et renseignements reflètent la vision actuelle de la Société. Des risques et incertitudes pourraient causer un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont envisagés ici.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et pourraient subir des modifications après cette date. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces déclarations ni s'y fier à une date ultérieure. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs étaient appelés à changer.

La Société prévient les investisseurs qu'aucun énoncé prospectif qu'elle a publié ne garantit de résultats ou de réalisations, et que les résultats réels peuvent s'écarter considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19, ainsi que la situation économique générale et la situation des marchés financiers. Le lecteur est invité à consulter une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et de leurs conséquences potentielles dans les dossiers publics de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. À moins d'y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Pierre Gauthier, Président et chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc, [email protected], Tél. : 1 514 299-0881; Mark Billings, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641