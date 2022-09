MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la conclusion de ses troisième et quatrième ventes de concentrés de terres rares (sables monazités) provenant de la République démocratique du Congo (« RDC »), lesquelles totalisent 432 tonnes. Avec les dernières transactions, la Société a vendu un total de 720 tonnes de sables monazités depuis avril dernier, pour une valeur provisoire de 3,8 millions de dollars américains. Conformément à l'accord de représentation commerciale signé avec Central America Nickel (« CAN »), Auxico aura droit à une commission correspondant à 15 % du prix de vente. Voici les faits saillants des dernières transactions :

Les ventes ont été conclues à un prix provisoire de 2,1 millions de dollars américains , dont 1,1 million a été payé. Le reste sera versé dès la réception des documents contractuels requis et la livraison de la matière à sa destination finale.

, dont a été payé. Le reste sera versé dès la réception des documents contractuels requis et la livraison de la matière à sa destination finale. Les premiers essais sur des échantillons indiquent une teneur moyenne de 14,01 % de néodyme et d'environ 60 % de contenu total d'oxydes de terres rares . Des échantillons seront analysés par SGS South Africa, qui devrait envoyer les résultats dans les 10 prochains jours.

moyenne de et d'environ . Des échantillons seront analysés par SGS South Africa, qui devrait envoyer les résultats dans les 10 prochains jours. La Société vise à augmenter l' exportation à 1 000 tonnes par mois au prochain trimestre. Au prix actuel du marché de 6 000 dollars américains par tonne, les ventes annuelles se chiffreraient à près de 72 millions de dollars américains , dont 15 % iraient à Auxico sous forme de commission.

au prochain trimestre. Au prix actuel du marché de 6 américains par tonne, les ventes annuelles se chiffreraient à près de , dont 15 % iraient à Auxico sous forme de commission. Les concentrés de terres rares contenus dans les sables monazités non radioactifs sont achetés de différentes coopératives de la province de Nord-Kivu, en RDC.

« Nous sommes très heureux de la conclusion des dernières ventes de concentrés de terres rares en RDC, qui vient reconfirmer la viabilité de cette source de revenus pour la Société, se réjouit Frederick Kozak, président et chef de la direction d'Auxico. Le projet présente l'une des teneurs les plus élevées en contenu total d'oxydes de terres rares dans des sables monazités prêts à l'expédition, sans procédés de concentration, ce qui fait d'Auxico un important exportateur de terres rares. La Société s'attend à ce que les ventes de sables monazités s'élèvent à 1 000 tonnes par mois d'ici la fin de 2022 et veille continuellement à ce que les matières en RDC soient de sources éthiques et entièrement traçables. »

Par ailleurs, Auxico détient 1 482 hectares dans la province de Vichada en Colombie; la Société y a découvert des concentrés à teneur élevée en terres rares, le contenu d'oxydes de terres rares dépassant 55 %. La Société fait présentement les démarches pour obtenir les permis environnementaux et d'exploitation nécessaires.

De plus, Auxico a conclu un accord de coentreprise pour le projet Massangana de résidus d'étain dans la province de Rondônia au Brésil, où elle entend construire une installation de traitement d'une capacité de 2 500 tonnes par jour, qui produira annuellement 37 500 tonnes de monazite, 6 000 tonnes de cassitérite, 90 000 tonnes d'ilménite et 13 500 tonnes de colombite. Des prévisions économiques récentes commandées par la Société et préparées par l'entreprise indépendante brésilienne PrimeStar prévoient des revenus annuels de 300 millions de dollars américains.

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Avis de non-responsabilité : Les estimations de production du projet Massangana étant fondées sur un modèle conceptuel, les prévisions annuelles en tonnes pour les minéraux ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo. Elle est inscrite à la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE ») sous le symbole AUAG.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



Frederick Kozak Mark Billings Président et chef de la direction Président du conseil d'administration Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 403 606-3165 Tél. : 1 514 296-1641





La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Frederick Kozak, Président et chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 403 606-3165; Mark Billings, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641