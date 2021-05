Auxico devient membre du Tantalum-Niobium International Study Center (TIC)

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle est maintenant membre du Tantalum-Niobium International Study Center (TIC), une association internationale à but non lucratif fondée en 1973 pour le soutien, le développement et la promotion des industries de tantale et du niobium à l'échelle mondiale.

L'année dernière, Auxico a signé un accord de coentreprise pour la concentration et l'exportation de minerai de tantale et de niobium depuis la République démocratique du Congo, ainsi qu'un accord pour l'achat des droits miniers d'une propriété de tantale en Colombie. La Société prépare sa première transaction de minerai de tantale avec son partenaire congolais. Elle a récemment signé un protocole d'entente pour l'exploitation et le commerce de minerai à forte teneur en tantale et en iridium en Bolivie. La Société a également signé une lettre d'intention visant la formation d'une coentreprise d'exploitation et de vente de minerai de la Côte d'Ivoire à forte teneur en tantale et en iridium.

Dans les mots de Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico : « Auxico voulait diversifier ses sources de minerai de tantale et de niobium pour répondre aux besoins de sa clientèle et favoriser la stabilité de l'approvisionnement, et la Société est maintenant remarquablement bien placée pour s'approvisionner dans quatre pays. L'adhésion au TIC, la plus grande association au monde consacrée aux industries du tantale et du niobium, donne à Auxico l'occasion de communiquer avec un réseau d'experts de l'industrie et de tirer des renseignements précieux à tous les plans : mine, commerce, extraction et production. En tant que société minière ouverte, nous nous engageons à acheter des matériaux de sources légitimes et éthiques et nous appuyons sans réserve les efforts continus du TIC visant à rompre le lien entre commerce minier et financement des conflits. »

Aujourd'hui, le TIC compte environ 80 sociétés membres de 30 pays, acteurs dans tous les rouages de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du tantale et du niobium : exploitation minière, extraction, recyclage, transformation des métaux, fabrication de condensateurs, applications médicales et aérospatiales, etc. Au cœur de la mission du TIC résident le rayonnement et la promotion des propriétés remarquables du tantale et du niobium sous toutes leurs formes, et la diffusion des données pertinentes aux parties prenantes. L'association a entre autres pour objectif de s'attaquer aux principaux enjeux et défis auxquels l'industrie fait face : conflits entourant notamment la législation des mines, mines artisanales et à petite échelle et transport de matières radioactives. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.tanb.org/index.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ), sous « Auxico Resources Canada inc. ».

Pierre Gauthier

Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected]

Tél. : 1 514 299-0881 « signé »

Mark Billings

Président, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected]

Tél. : 1 514 296-1641

