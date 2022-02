AUXICO DÉPOSE SES ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2021

MONTRÉAL, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé hier ses états financiers audités et son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021, y compris les attestations du chef de la direction et du chef des finances.

L'exercice terminé le 30 septembre 2021 est le premier où la Société a touché des recettes provenant de la vente de marchandises, soit un total de 768 544 $. La position de trésorerie de la Société est solide : au 30 septembre 2021, Auxico disposait de 2 563 533 $ en liquidités et en équivalents de trésorerie, en plus de 3 847 383 $ en fonds de roulement. Le 19 janvier 2022, après la clôture de l'exercice, Auxico a effectué un placement privé de 1 771 200 $ (voir le communiqué publié à cette date).

De plus, au 30 septembre 2021, la Société avait 1 546 960 $ en charges payées d'avance et 126 776 $ en stocks, soit pour des minerais de manganèse et des minerais de colombite, respectivement, qu'elle prévoit vendre à l'exercice en cours.

Conformément aux exigences comptables des normes internationales d'information financière, la Société a reconnu une charge de 23 734 924 $ sans effet sur la trésorerie pour les débentures convertibles (les « débentures ») qu'elle a émises. Le capital des débentures restantes au 30 septembre 2021 était de 3 650 000 $, ce qui correspond au montant qui serait versé en liquidités aux investisseurs à l'échéance des obligations si celles-ci ne sont pas converties en actions ordinaires.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

