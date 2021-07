Auxico conclut un accord pour utiliser une technologie ultrasonique

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un contrat de licence technologique (le « contrat ») avec Central America Nickel (« CAN ») pour l'utilisation d'un procédé ultrasonique d'extraction en instance de brevet (le « procédé »).

Ce procédé métallurgique durable utilise la technologie ultrasonique pour affiner les minéraux critiques. Les résultats de laboratoire démontrent que, une fois combiné à certains acides et utilisé à diverses fréquences, ce procédé ultrasonique réduit les minerais en particules fines beaucoup plus rapidement que les méthodes habituelles, ce qui accélère considérablement le cycle de lixiviation et réduit donc les coûts d'exploitation et d'immobilisations.

Aux termes du contrat, Auxico a le droit non exclusif d'utiliser le procédé ultrasonique sur des minerais provenant de toute propriété qu'elle détient ou contrôle. Le contrat a une durée de 10 ans et peut être renouvelé par les deux parties. Auxico accepte de verser à CAN des redevances de 2 % sur tous les revenus tirés de ses projets qui utiliseront le procédé, en plus d'un paiement de redevances par anticipation de 500 000 $ à la signature du contrat.

Ce contrat fait suite aux résultats favorables du procédé aux essais menés sur des échantillons de terres rares de grande valeur provenant de Colombie, que la Société a annoncés dans son communiqué du 28 mai 2021. Les récents résultats de CAN indiquent un taux de récupération de certains métaux des terres rares de plus de 80 % après une lixiviation de deux heures, comme le montre le tableau ci-dessous.

Élément Symbole Chimique Teneur Récupération



(%) (%) Cérium CeO2 31.09 82.92 Néodyme Nd2O3 9.49 83.27 Lanthane La2O3 9.40 82.97 Praséodyme Pr6O11 2.44 82.98 Samarium Sm2O3 1.81 83.26 Gadolinium Gd2O3 0.75 83.09 Dysprosium Dy2O3 0.72 80.79 Yttrium Y2O3 0.50 71.57 Ytterbium Yb2O3 0.40 66.64 Erbium Er2O3 0.21 73.16

Durant la période de lixiviation de deux heures, ce procédé a également réduit le niveau de radioactivité de 994 nanosieverts par heure (nSv/h) à un débit d'équivalent de dose de 3 nSv/h.

Comme elle l'a récemment annoncé dans ses communiqués, Auxico a accès à des minerais provenant de la Colombie, de la Bolivie, de la Côte d'Ivoire et d'autres territoires à forte teneur en tantale, en niobium, en iridium et en terres rares. La Société a l'intention d'utiliser le procédé pour extraire efficacement ces minéraux critiques, entre autres, du minerai provenant de ces gisements.

Dans les mots de Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico : « Nous sommes très heureux d'avoir accès à un procédé d'extraction de terres rares extrêmement efficace qui a produit des résultats remarquables durant une période de lixiviation de deux heures. La Société s'est donné pour objectif de terminer son étude de faisabilité concernant la technologie et de construire une usine d'extraction de terres rares. »

CAN et Auxico sont des sociétés liées puisque Pierre Gauthier et Mark Billings sont administrateurs des deux entreprises. Ils se sont abstenus de voter au sujet du contrat, lequel a été approuvé par les administrateurs indépendants de deux entreprises.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. La personne qualifiée demande au lecteur de porter attention à l'avis ci-dessous. En raison des restrictions de voyage dues à la COVID-19, il est impossible pour la personne qualifiée de visiter les projets internationaux d'Auxico pendant la pandémie.

Avis de non-responsabilité : Les résultats décrits ci-dessus n'ont pas été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée et ne sont donc pas conformes au Règlement 43-101. Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire de Thetford Mines (Québec) choisi par Auxico. La personne qualifiée estime qu'il faut effectuer une visite en personne et établir un programme d'échantillonnage indépendant assorti de mesures de contrôle et d'une chaîne de possession adéquates, et que par conséquent, les chiffres ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101. Puisqu'il est impossible d'établir de façon indépendante la chaîne de possession à partir des échantillons décrits ci-dessus, la Société n'assure pas la fiabilité des échantillons et des résultats. La Société et la personne qualifiée se dégagent de toute responsabilité quant aux valeurs présentées dans le présent communiqué, qui sont données à titre indicatif et pour montrer le potentiel de cette propriété, qui ne peut être établi que par un contrôle préalable par la personne qualifiée d'Auxico. Auxico prévoit que la personne qualifiée se rende sur place dans les prochaines semaines pour superviser un programme d'échantillonnage en grille en Colombie.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre Gauthier

Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected]

Mark Billings

Président, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected]

Tél. : 1 514 296-1641

