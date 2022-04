AUXICO CONCLUT UN ACCORD EXCLUSIF DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE POUR LA VENTE DE CONCENTRÉS DE TERRES RARES

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer la conclusion d'un accord de représentation commerciale avec Central America Nickel (« CAN »), qui lui donne les droits exclusifs de vente de concentrés de terres rares actuellement exportés de la République démocratique du Congo (« RDC »).

Le premier lot de 98 tonnes de concentrés de terres rares de la RDC a été exporté par CAN le 10 mars 2022, au prix moyen de 5 700 dollars américains par tonne. CAN a obtenu les permis et accords requis pour ces exportations. Le prochain lot devrait être expédié dans deux semaines et représenter un total de 150 tonnes, l'objectif étant de faire passer les achats de concentrés à 1 000 tonnes par mois.

En tant que représentante commerciale exclusive, Auxico percevra une commission équivalant à 15 % de chaque vente réalisée au cours des deux prochaines années, moyennant un versement unique d'un million de dollars américains à CAN. Aux termes de cet accord, Auxico établira, élargira et maintiendra un réseau de vente pour solliciter des commandes de concentrés de terres rares de la RDC, tandis que CAN fournira l'infrastructure financière et bancaire ainsi que les installations de distribution et entrepôts requis pour l'exécution des commandes.

CAN règle actuellement les derniers détails pour former une coentreprise avec la société publique congolaise Sakima S.A. Cette coentreprise possédera une concession d'exploitation de 160 kilomètres carrés ayant fait l'objet d'un rapport géologique NI 43-101 du Groupe RDConsultants, qui se trouve sur le site Web d'Auxico.

CAN achète actuellement les concentrés de terres rares de différentes coopératives de la province du Nord-Kivu. Les minerais sont constitués de sable monatizé non radioactif.

Auxico offrira à son réseau de vente des concentrés de terres rares provenant de différentes sources en Colombie, au Brésil et en RDC.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société (www.auxicoresources.com) ou le site de SEDAR (www.sedar.com), sous « Ressources Auxico Canada Inc. ».

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Président, Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc.

