MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la réussite de sa deuxième vente de 192 tonnes de minerais de terres rares (sables monazités) provenant de la République démocratique du Congo (« RDC »). En tant que seule représentante commerciale, Auxico aura droit à une commission correspondant à 15 % du prix de vente. Voici les faits saillants de cette deuxième transaction :

Le prix de vente était de 6 500 $ US par tonne métrique , pour un total de 1 248 000 $ US . Actuellement, un montant de 561 600 $ US , soit 45 % du prix de la vente, a été payé; un pourcentage additionnel de 45 % sera réglé à la remise des documents contractuels nécessaires, et le 10 % restant, une fois que la matière sera arrivée à destination.

, pour un total de . Actuellement, un montant de , soit 45 % du prix de la vente, a été payé; un pourcentage additionnel de 45 % sera réglé à la remise des documents contractuels nécessaires, et le 10 % restant, une fois que la matière sera arrivée à destination. Des échantillons de la matière, analysés par SGS South Africa, ont révélé une teneur moyenne de 14,95 % en néodyme et de 3,4 % en praséodyme . L'analyse a également permis de confirmer que les échantillons contenaient au total environ 60 % d'oxydes de terres rares . Les minerais sont des sables monazités non radioactifs.

moyenne de et de . L'analyse a également permis de confirmer que les échantillons contenaient . Les minerais sont des sables monazités non radioactifs. La Société vise à atteindre un volume d'exportation mensuel de 1 000 tonnes de matière provenant de la RDC au cours des prochains mois. Aux prix actuels du marché, la valeur de vente serait d'environ 78 millions $ US .

de matière provenant de la RDC au cours des prochains mois. Aux prix actuels du marché, la valeur de vente serait d'environ . La transaction a été réalisée conformément à l'accord de représentation commerciale signé avec Central America Nickel. Les modalités de l'accord et les détails de la première transaction ont été abordés dans les communiqués du 30 mars 2022 et du 19 avril 2022.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641





La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 299-0881; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641